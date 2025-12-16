Specialist inom social hållbarhet
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa en mer hållbar och rättvis stad genom att påverka hur Göteborgs Stad köper varor och tjänster? Nu söker vi en specialist inom social hållbarhet som vill bidra till att stärka stadens arbete med ansvarsfulla leveranskedjor, affärer med idéburen sektor och inkluderande upphandlingar.
Om Jobbet
Som specialist inom social hållbarhet blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att de stadengemensamma avtal förvaltningen upphandlar bidrar till socialt ansvarstagande - både i och utanför stadens gränser. Du arbetar nära våra strategiska inköpare, upphandlingsspecialister, leverantörer och olika branschaktörer.
Du blir en del av en ny enhet med flera olika roller, bland annat inom hållbarhet men även specialistfunktioner inom juridik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat att:
- Delta i utvecklingsarbete, omvärldsbevaka och ta fram nya sociala villkor och metoder för ansvarsfulla upphandlingar.
- Föra dialog med leverantörer samt branschföreträdare.
- Delta i möten och föra dialog med stadens förvaltningar och bolag i frågor gällande social hållbarhet.
- Ställa och utveckla krav på social hållbarhet gentemot leverantörer och deras globala leveranskedjor, inklusive uppföljning av kraven genom skrivbordsrevision under avtalstiden.
- Stödja upphandlingsansvariga vid reserverade upphandlingar och bidra till ökad användning av dessa.
- Ställa krav på att tillgänglighet ställs i upphandlingar där det finns risk för att personer annars exkluderas från användning av varan eller tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen på minst kandidatnivå inom hållbarhet, samhällsvetenskap eller annat relevant område.
- Erfarenhet av arbete inom social hållbarhet, gärna från offentlig sektor.
- Kunskap om offentlig upphandling och dess regelverk.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ta fram och följa upp sociala krav i upphandlingar. Vi ser det även som meriterande om du har kunskap om tillgänglighetskrav eller erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Som person har du lätt för att sätta dig in i komplexa frågor och fatta välgrundade beslut. I mötet med andra är du uppmärksam på olika perspektiv och kan anpassa ditt arbetssätt efter situation och behov. Du uttrycker dig tydligt och tryggt, och har en förmåga att förklara krav, processer och resultat på ett sätt som gör dem begripliga för både kollegor och externa aktörer. Du driver arbetet framåt på ett självständigt och strukturerat sätt och har ett genuint engagemang för att bidra till lösningar som gör skillnad för både verksamheten och samhället. Publiceringsdatum2025-12-16Övrig information
Hos oss får du tillsammans med kunniga och härliga kollegor arbeta med ett meningsfullt uppdrag som påverkar och gör skillnad för många. Vi vill att vår arbetsplats präglas av dialog och samarbete och främjar ett hållbart arbetsliv med balans. Vi arbetar i trevliga lokaler mitt inne i stan och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Inköps- och upphandlingsförvaltningen leder Göteborgs Stads inköpsstrategiska arbete. Vårt uppdrag är att se till att stadens inköp är effektiva, resurssmarta och hållbara över tid. Det gör vi genom att sätta övergripande strategier, upphandla gemensamma avtal och stötta hela Göteborgs Stad med tjänster inom inköp, såsom inköpsanalys, utbildningar och olika typer av konsulttjänster.
Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för runt 31 miljarder varje år. Det gör oss till en av Sveriges största inköpare och med det kommer stort ansvar och stora möjligheter. I våra centralt placerade lokaler arbetar cirka 100 drivna kollegor med att tillsammans göra skillnad för dem som bor, lever och arbetar i Göteborg.
Vill du veta lite mer om oss och hur det är att arbeta på förvaltningen, https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-inkops-och-upphandlingsf%C3%B6rvaltningen
Följ oss även gärna på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gbginkop/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Inköps- och upphandlingsförvaltningen Kontakt
Märta Hägg Wass, rekryteringsansvarig marta.wass@ink.goteborg.se Jobbnummer
9646150