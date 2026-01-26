Specialist inom dokument- och konfigurationshantering - FoU
Till ett FoU-uppdrag i en tekniskt avancerad och internationell miljö söker vi nu en erfaren Tacton modellerare/utvecklare till ett uppdrag hos vår kund i Finspång. Rollen innebär ett centralt ansvar för modellering, vidareutveckling och kvalitetssäkring av CPQ lösningar som stödjer konfigurering, prissättning och offertarbete för komplexa produkter och tjänster.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
I rollen som specialist inom dokument och konfigurationshantering arbetar du nära både IT, FoU, ekonomi och säljorganisation i en internationell miljö. Du ansvarar för att vidareutveckla och kvalitetssäkra CPQ lösningar som stödjer effektiv och tillförlitlig produktkonfiguration, prissättning och offertarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Samla in, strukturera och analysera krav på produktkonfiguration i samarbete med utvecklingsteam och globala sälj och teknikteam
Designa, bygga och underhålla komplexa produktkonfigurationsmodeller i Tacton CPQ utifrån affärs och kundbehov
Konfigurera prisregler, rabattstrukturer och offertgenereringsprocesser
Vidareutveckla och optimera befintliga modeller med fokus på kvalitet, effektivitet och skalbarhet
Delta i utveckling och förbättring av processer, arbetssätt och metoder inom CPQ området
Vara tekniskt stöd och expertstöd till säljorganisationen vid offert och anbudsarbete
Samordna informationsflöden och intressenter i implementations och utvecklingsprojekt
Arbeta enligt agila arbetssätt med kontinuerlig dialog och återkoppling från sälj, FoU och ekonomi
Testa och verifiera konfigurationsmodeller för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad med ett starkt driv att förbättra och utveckla tekniska lösningar. Du trivs i en tvärfunktionell och internationell miljö där samarbete och kommunikation är avgörande. Du har god förståelse för både affärsprocesser och tekniska förutsättningar, och kan på ett tydligt sätt översätta verksamhetens behov till tekniska lösningar i CPQ system.Kvalifikationer
Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, IT, datavetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av utveckling och modellering i Tacton CPQ plattformen
Gedigen erfarenhet av arbete med CPQ system och produktkonfiguration
God förmåga att omsätta affärs och verksamhetskrav till tekniska modeller och lösningar
Mycket god samarbets och kommunikationsförmåga
Förmåga att arbeta strukturerat, prioritera och leverera enligt uppsatta tidsramar
Meriterande
Certifieringar inom Tacton CPQ
Självständigt ansvar för modellering i ett eller flera Tacton konfiguratorprojekt
Djup kunskap om objekttypshierarkier
Erfarenhet av avancerade funktioner i TCStudio
Modellering med attribut, funktioner och constraints
Erfarenhet av Tacton Constraint Language (TCL) för avancerad logik i komplexa produkt- och prisscenarier
Programmeringskunskaper i JavaScript och/eller JSON
Erfarenhet av Jira samt arbete med Kanban eller Sprint boardar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
