Specialist inom civil beredskap
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Kungälv
, Öckerö
, Ale
Vad händer om beredskapen inte fungerar när samhället sätts på prov? Som specialist inom civil beredskap på Trafikverket bidrar du till att se till att säkerställa framkomlighet även i kris och under höjd beredskap. Du arbetar brett med att stärka vår motståndskraft - från säkerhetsskydd och kontinuitetshantering till utbildning, övningar och samverkan med andra aktörer. Ett viktigt och meningsfullt uppdrag där din kompetens bidrar till ett tryggare och mer robust samhälle.
Hos oss får du bidra till samhällsnytta på riktigt. Du blir en del av en organisation med ett avgörande uppdrag i en tid då robusthet och säkerhet är viktigare än någonsin. Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där kunskap delas, där samarbete står i centrum och där du får möjlighet att påverka.
Trafikverket har en central roll i utvecklingen av det civila försvaret, och nu söker vi dig som vill vara med och bygga upp vår förmåga inom civil beredskap.
Som specialist i vår underhållsregion blir du en viktig del av beredskapsarbetet. Du ingår i en växande sektion där ni tillsammans driver utveckling och implementering av arbetssätt och strukturer inom beredskapsområdet - med ett tydligt fokus på säkerhet, kontinuitet och robusthet.
I rollen kommer du bland annat att:
utveckla och etablera arbetssätt och processer kopplade till civil beredskap inom underhållsverksamheten.
delta i uppdrag och löpande arbete inom beredskap, säkerhetsskydd och kontinuitetshantering.
medverka i regionala utvecklingsinitiativ inom säkerhetsområdet.
stödja arbetet inom informations- och fysisk säkerhet vid behov.
utbilda och öva avdelningens personal i beredskapsrelaterade frågor, inklusive framtagande av utbildningsmaterial och övningsupplägg.
aktivt bidra till att bygga upp funktioner, nätverk och arbetssätt.
Du agerar ofta samtalspart internt för projektledare och andra funktioner, men också externt gentemot exempelvis entreprenörer och andra samhällsaktörer. Att bygga relationer, skapa förståelse och driva arbetet framåt i samverkan är centralt för att lyckas i uppdraget.
"Jag som blir din chef heter Nathalie. Mitt ledarskap är öppet, tydligt och prestigelöst. Som medarbetare kommer du få en chef som stöttar och coachar dig. Det är tillsammans i starka team vi arbetar som bäst, når våra mål och utvecklar vår verksamhet. Detta är en spännande verksamhet och roll där ditt engagemang kommer skapa ökade förutsättningar för en säker och tillgänglig väg- och järnvägsanläggning."
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vi söker dig som:
har ett proaktivt arbetssätt och vågar ta för dig i en organisation under utveckling.
är trygg i att driva och leda processer och kan balansera både strategiska och operativa arbetsuppgifter.
har lätt för att kommunicera och samverka med olika aktörer - internt och externt.
ser helheter, är lösningsorienterad och anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar.
har förmåga att arbeta självständigt men också bygga gemensamma arbetssätt tillsammans med andra.
I övrigt söker vi dig som har:
högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med inriktning mot krishantering eller beredskap. Alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom samhällets krishanteringssystem och/eller inom civil beredskap eller säkerhetsskydd inom offentlig verksamhet
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av samverkan med andra myndigheter, offentliga aktörer eller privata aktörer inom området civil beredskap.
erfarenhet av arbete med verksamhetsskydd inom offentlig sektor.
erfarenhet av arbete med Trafikverkets infrastrukturanläggningar.
erfarenhet av att arbeta som projektledare
