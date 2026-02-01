Specialist i Allmänmedicin till Vårdcentralen Söder i Växjö
Varmt välkommen till oss på Vårdcentralen Söder i Växjö! Vi är arbetsplatsen med det stora hjärtat.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 35-40 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
- Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar.
- Samtliga listade patienter har en patientansvarig läkare.
- Hos oss erbjuder vi goda villkor.
- Vi är belägen i trevliga lokaler centralt i Växjö.
- Verksamheten har ca 12300 listade patienter.
Arbetet som allmänläkare på vår mottagning innebär utredning och behandling av patienter. Vi arbetar systematiskt och strukturerat med strävan om att alltid erbjuda våra patienter den bästa vården. Besöken kan vara planerade såväl som akuta.
I rollen kan även handledning av läkarstudenter och AT-/ST-läkare komma att ingå då en viktig del av vårt uppdrag är att utbilda morgondagens vårdpersonal. Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med samtliga professioner på mottagningen och du kommer att vara en viktig del i det fortlöpande förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten.
Vår personalstyrka innefattar 6 fast anställd distriktsläkare och 5 ST-läkare som är placerade på vårdcentralen. Verksamheten innefattar även en sjukgymnastmottagning och en samtalsmottagning.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, vi är ett sammansvetsat litet gäng! Vi ser verkligen vikten av att träffas och med jämna mellanrum äter vi gott och fikar varje dag tillsammans!
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten på https://primavard.se/vardcentralen-soder
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården.
- Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus.
- Du är stabil, flexibel och anpassningsbar till olika situationer samt har lätt för att samarbeta.
- Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
- Det är meriterande om du har erfarenhet och/eller intresse för handledning av AT- och ST-läkare.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig till mig Annica Gavaller som är Verksamhetschef så bokar vi in en fika på vårdcentralen. Du når mig på mail annica.gavaller@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Vårdcentralen Söder är beläget i ett lite spektakulärt hus på Trädgårdsgatan 10 på trivsamma Söder i Växjö. Centrum nås enkelt via 2 gångbroar över järnvägen och det är lika enkelt att ta sig hit, både via tåg eller buss. Vårdcentralen har cirka 10 700 listade patienter och här ingår BVC. Vi har ansvar för två äldreboenden i Växjö. Patientgruppen är ganska blandad men populationen är relativt ung. Vi är cirka 32 fastanställda personer som har ett gemensamt ansvar för det dagliga arbetet på vårdcentralen. Vi är ett väldigt trevligt gäng med hög kompetens. Vår arbetsmiljö präglas av värme, hjälpsamhet och humor. Vårdcentralen Söders udda fastighet har en ganska hemlik miljö vilket uppskattas av patienter, barn och föräldrar men också av oss som arbetar här. Även utemiljön är speciell med egen trädgård där vi gärna tillbringar lunch och fikarast.
Våra sjukgymnaster har sina mottagningar på Vida Arena. Detta är särskilt bra eftersom närheten och samarbetet med Vida Arenas fin gym finns där, vilket gynnar många av våra patienter.Publiceringsdatum2026-02-01Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
