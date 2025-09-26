Specialist i allmänmedicin Högdalen
Om oss
Capio Vårdcentral Högdalen erbjuder dig möjligheten att arbeta i en dynamisk, trygg och utvecklande miljö. Vi är en modern vårdcentral och hos oss arbetar engagerade medarbetare tillsammans för att göra skillnad - varje dag. Vi har ljusa och trivsamma lokaler, goda kommunikationer och värderar balans mellan arbete och fritid.
Din roll
Arbetet som specialist i allmänmedicin hos oss innebär utredning och behandling av patienter på mottagning och i vår hemsjukvård. Patientarbetet sker i tvärprofessionella team där vi samarbetar utifrån patientens behov. Arbetssättet är väl inarbetat och samarbetet mellan professionerna fungerar mycket bra. Vi har kommit långt på vår digitaliseringsresa vilket vi har märkt gynnar både patienter och medarbetare. Detta innebär i praktiken bland annat att vi vid sidan om fysiska besök arbetar med chatt och videobesök. I tjänsten ingår även handledning av våra AT-läkare, ST-läkare och läkarstudenter.
Inom Capio arbetar vi mycket strukturerat med kvalitet för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi arbetar systematiskt utifrån tydliga riktlinjer och mäter och följer kontinuerligt upp vårt arbete lokalt på varje mottagning. Här kommer du att vara en viktig del i förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetaren vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Dessutom erbjuder vi även följande:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje fredag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av att arbeta inom primärvård. Som person är du tydlig, trygg i din profession och har en bra organisationsförmåga. Du har stor vana av att arbeta digifysiskt.
Du är engagerad och driven och vill vara med och fortsätta utveckla vår vårdcentral tillsammans med hela teamet.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
