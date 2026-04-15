Specialist allmänmedicin, Storumans sjukstuga
2026-04-15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Regionens primärvård bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Region Västerbotten och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i regionens primärvård. Här har du möjlighet till ett arbete där du kan varva ett intressant och utvecklande arbetsliv med ett rikt utbud av friluftsaktiviteter, sommar som vinter.
Sjukstugorna ingår i närsjukvårdsområde södra Lappland som är ett modellområde i arbetet med omställningen till nära vård. Med fungerande samverkan och fokus på medborgaren driver vi viktiga förändringsarbeten inom regionen och tillsammans med kommunen. Klinisk bedömning på distans och digitala vårdmöten utvecklas snabbt och är en viktig del för att säkra en god, nära och tillgänglig vård i detta område. Därför är det ingen slump att vi ligger i framkant inom detta område. Sjukstugemodellen, som är en viktig utgångspunkt för nära vård, präglar både förhållningssätt och arbetssätt i verksamhetens vardag.
Storuman, Sorsele och Tärnaby sjukstugor ingår i samma basenhet och är beläget i södra Lappland, 13 mil ifrån varandra, Sorsele och Storuman 7mil. Närmaste sjukhus är Lycksele och där finns länets ambulanshelikopter stationerad.
Våra sjukstugor fungerar som välutrustade mini-sjukhus med tillgång till akutvårdsplatser, röntgen, ambulansverksamhet och laboratorium. Vårt telemedicinska användande är väl utvecklat. Här finns arbetsterapeut, barnmorska, fysioterapeut/sjukgymnaster, kurator, läkare, psykolog, sekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi bedriver akutsjukvård såväl som sedvanligt arbete på hälsocentral och har ett väl utvecklat samarbete mellan alla våra yrkesgrupper och med kommunerna.
Vi söker nu specialistläkare inom allmänmedicin till vår sjukstuga i Storuman.
Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och bekräftade i mötet med dig. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av möten med människor i alla åldrar, med alla olika sorters hälsorelaterade problem- I det allmänmedicinska specialistarbetet kommer du att följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen väga in personens hela livssituation.
I ditt arbete ingår såväl mottagningsarbete som arbete på sjukstugans avdelning. Mottagningsarbetet innefattar planerad och akut primärvård men även akut omhändertagande av patienter som på andra större orter hanteras på akutmottagning. Den sistnämnda gruppen patienter träffar du också under dina beredskapsjourer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom allmänmedicin. Intresse för handledning av studenter och utbildningsläkare är viktigt. Du är en närvarande och positiv person som med kunskap och omsorg ser patienten och kan anpassa vården efter det behov som finns. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor, både patienter och kollegor. Du ser möjligheter, kan hantera din arbetsdag även när patienttrycket är högt och du kan självständigt ta beslut i de frågor du ställs inför.
Du har goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema.
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319064".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
921 82 LYCKSELE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Nord, Södra Lappland Kontakt
Läkarförbundet
Alexandra Wermelin alexandra.wermelin@regionvasterbotten.se
