Specialist - Varuflödesplanering
Professionals Nord Stockholm AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i ett av Sveriges viktigaste varuflöden och vara med och forma hur Dagabs logistik fungerar i praktiken - idag och framåt?
Nu söker Dagab en Specialist inom Varuflödesplanering (Inflöde) till en av deras mest seniora och verksamhetsnära roller. Dagab ansvarar för att skapa, lagerhålla och distribuera sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor. Det innebär att ditt arbete i förlängningen påverkar miljontals människors vardag.
Information om rollen
Du blir en del av ett team på ca 6 personer i en organisation som befinner sig på en spännande utvecklingsresa. Här finns stora möjligheter att påverka, utvecklas och växa.
Kulturen präglas av en trivsam, snäll och inkluderande arbetsplats.
Du kommer att bli en central del av Dagabs Varuflödesstyrning (VFS). Rollen har ett tydligt taktiskt och operativt ansvar, där du säkerställer ett jämnt, kostnadseffektivt och välbalanserat inflöde till deras lager - över veckor, säsonger och högtider. Du arbetar nära efterfrågespecialister, lager, transport och andra centrala funktioner. Där efterfrågespecialisten fokuserar på vad kunderna vill ha, är du den som förvaltar informationen och omsätter den till operativ verklighet. I rollen har du många kontaktytor inom organisationen.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Ansvara för och driva taktisk varuflödesplanering för inflöde
Säkerställa jämna inflöden över tid för att nyttja lagerkapacitet effektivt
Operativt underhålla och optimera parametrar i planeringssystemen
Arbeta med analys och planering inför högtider och säsongstoppar
Samverka tätt med lager, transport och varuflödesstyrning
Coacha och stötta chefer och funktioner i rätt arbetssätt
Hålla ihop och driva högtidsforum med berörda funktioner
Följa upp och rapportera KPI:er kopplat till servicegrad och kostnadseffektivitet
Vara en aktiv del av Varuflödesplaneringens ledningssammanhang
Vi söker dig som har
Några års arbetslivserfarenhet från varuflödesplanering, supply chain eller liknande operativ roll
Erfarenhet av en mer analytisk roll utöver det operativa
Högskoleutbildning inom logistik, supply chain, industriell ekonomi eller liknande
Erfarenhet av planerings- eller inköpssystem (ex. SAP eller liknande - ej krav)
Meriterande:
Erfarenhet från andra branscher än dagligvaruhandel
Erfarenhet av sälj- eller verksamhetsplanering
Teknisk förståelse och systemintresse
Som person är du:
Analytisk och strukturerad
Kommunikativ och van att ta dialog även när det är komplext
Bekväm i en organisation under förändring
En person med "skinn på näsan" som kan driva frågor framåt
Professionals Nord söker i samarbete med Dagab en Specialist - Varuflödesplanering till Stockholm. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt hos Dagab. Dagabs önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
START: Snarast, enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Torsplan, Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: kathinka.evers@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.dagab.se/ Arbetsplats
Dagab Kontakt
Kathinka Evers kathinka.evers@pn.se Jobbnummer
9695281