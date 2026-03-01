Specialiserad sprutmålare falu rödfärg

Stora Backa Tak och Rödfärgning AB / Målarjobb / Kil
2026-03-01


Visa alla målarjobb i Kil, Forshaga, Karlstad, Grums, Hammarö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stora Backa Tak och Rödfärgning AB i Kil

Söker någon som har erfarenhet inom förberedelser och sprutmålning av falu rödfärg med lans.
Jobbet innebär oregelbundna arbetstider och arbete på annan ort .
Erfarenhet vid djur såsom hästar, nötkreatur mm är ett måste då många jobb utförs på gårdar med djur.
Vi söker någon som inte är höjdrädd, djurrädd, allergisk , som kan ligga borta och jobba oregelbunda arbetstider samt har erfarenhet med lans målning inom falu rödfärg.
Språkkrav är Thailänska
Referenser Krävs

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Email
E-post: k0730720229@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "säsongsarbete".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stora Backa Tak och Rödfärgning AB (org.nr 559068-2281)
665 21  KIL

Arbetsplats
Stora Backa Tak & Rödfärgning AB

Kontakt
Kenny Berndtsson
k0730720229@gmail.com
0730720229

Jobbnummer
9769562

Prenumerera på jobb från Stora Backa Tak och Rödfärgning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stora Backa Tak och Rödfärgning AB: