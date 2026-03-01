Specialiserad sprutmålare falu rödfärg
Stora Backa Tak och Rödfärgning AB / Målarjobb / Kil Visa alla målarjobb i Kil
2026-03-01
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stora Backa Tak och Rödfärgning AB i Kil
Söker någon som har erfarenhet inom förberedelser och sprutmålning av falu rödfärg med lans.
Jobbet innebär oregelbundna arbetstider och arbete på annan ort .
Erfarenhet vid djur såsom hästar, nötkreatur mm är ett måste då många jobb utförs på gårdar med djur.
Vi söker någon som inte är höjdrädd, djurrädd, allergisk , som kan ligga borta och jobba oregelbunda arbetstider samt har erfarenhet med lans målning inom falu rödfärg.
Språkkrav är Thailänska
Referenser Krävs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Email
E-post: k0730720229@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "säsongsarbete". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Backa Tak och Rödfärgning AB
(org.nr 559068-2281)
665 21 KIL Arbetsplats
Stora Backa Tak & Rödfärgning AB Kontakt
Kenny Berndtsson k0730720229@gmail.com 0730720229 Jobbnummer
9769562