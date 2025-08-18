Special Kock
Amazing Taste Eksjö AB / Kockjobb / Eksjö
2025-08-18
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
Vi söker en kock med minst 1 års erfarenhet
VI söker en kock med minst 1 års erfarenhet och vi ser gärna att du har erfarenhet inom det asiatiska köket, men av störst vikt är att du är kreativ och har en skaparkraft och tycker att det är roligt att komponera nya rätter
Tjänsten innebär ett stort ansvar och noggrannhet. Det är viktigt att du har känsla för gastronomi och kreativa presentationsformer i dina maträtter. Vi hoppas även att du tycker det är kul att arbeta med människor och kan inta en ledande roll om det skulle behövas. Du tycker om att ta initiativ och trivs med ett högt arbetstempo.
Vi arbetar i team som tillsammans jobbar för att ge våra gäster en enastående helhetsupplevelse.
Vi söker två medarbetare heltid. Arbetstiderna är kvällstid, vardagar och helger.
Observera att vi endast önskar få in ansökningar från kockar med erfarenhet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: wenqimao@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "specialkock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amazing Taste Eksjö AB
(org.nr 559349-8016)
Norra Storgatan 23 A (visa karta
)
575 32 EKSJÖ Jobbnummer
9463931