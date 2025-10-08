Special Education Teacher
About this vacancy
Special Education Teacher/Speciallärare
Vi söker en erfaren och legitimerad speciallärare för operativt och processledande arbete i resan för en tillgänglig lärmiljö, högre måluppfyllelse och ökad närvaro.
En speciallärare som skapar möjligheter av svårigheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Vara ett kvalificerat ämnesdidaktiskt stöd och processledare inom för såväl elevhälsoteamet, arbetslagen och elever inom den ordinarie undervisningen.
• Bidra med andra sätt att se, förstå och förhålla sig till elevers lärande och utveckling med olika verktyg.
• Implementera, processleda och utbilda lärare inom ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd för enskilda elever på grupp och individnivå inkl.
• Genomföra pedagogiska utredningar, upprätta åtgärdsprogram och ansökningar om tilläggsbelopp, vid behov i samverkan med rektor och specialpedagog.
• Genomföra pedagogisk bedömningar för prövning om mottagande i anpassad grundskolaPubliceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
Du som söker har speciallärarexamen samt lärarlegitimation med behörighet för särskilt stöd, med inriktning inom något av följande områden: språk-, skriv- och läsutveckling, intellektuell funktionsnedsättning, matematikutveckling, dövhet eller hörselskada, eller motsvarande. Du har flerårig och välmeriterad erfarenhet som lärare samt erfarenhet av arbete inom de ovan beskrivna områdena.
Som speciallärare arbetar du operativt med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling respektive matematikutveckling med fokus på grupp och individnivå för att utveckla en tillgänglig lärmiljö.
Du använder kvalificerade specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda, bedriva undervisning och som utgår från specifika svårigheter och möter deras behov på grupp och individnivå - vilket även delas med lärarkollegor i behov. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer, metoder och lärverktyg. Frågor rörande inkludering, rådgivande samtal för utveckling av undervisningen för ökad måluppfyllelse ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Arbetet innefattar att skapa en röd tråd F-9 samt bidra till en balans mellan skol- och omsorgskultur.
• Du är kunnig i skollagens författningar om stödinsatser och kopplade juridiska områden.
• Du samverkar aktivt med skolledning kring datadriven skolutveckling, följer upp måluppfyllelse och identifierar utvecklingsarbeten.
• Ansvara för och processleda, läsa, skriva, räkna garantin i nära samverkan med biträdande rektor och lärare.
• Arbetsleda och följa upp elevassistentens dagliga arbete i samverkan med biträdande rektor, specialpedagog och vårdnadshavare.
• Observationer och rådgivning kring utveckling av undervisningen
• Individinriktad färdighetsträning och undervisning i svenska, matematik och engelska och vid behov andra ämnen (kan ske enskilt, i grupp eller i klass)
• Vara behjälplig vid implementering av samt färdighetsträna elever i digitala lärverktyg, studieteknik och andra färdigheter kopplat till måluppfyllelse
• Ansvar för undervisning och/eller stöd alternativt huvudmentorskap för elever i den särskilda undervisningsgruppen eller enskild undervisning kan vara aktuellt
• Stödja mentorerna i mentorskapet för elever med svårigheter, kopplade strategier och samverkan med elev och vårdnadshavare.
• Processleda samverkan för röda tråden mellan skola och fritidshemmet för att stärka och förlänga lärandet över hela dagen. Vid behov även leda läs- eller matematikgrupper på fritidshemmet.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
