Spavärdinna & Wellnessinstruktör
Vadstena Klosterhotell AB / Receptionistjobb / Vadstena Visa alla receptionistjobb i Vadstena
På Vadstena Klosterhotel bor du som heliga Birgitta i vår medeltida stad och upplever historien på ett storlaget vis. I Restaurant Munkklostret äter man middag i munkarnas gamla sovsalar, och på anläggningen kan man även ta del av spännande guidningar, prova förstklassiga viner i vår anrika vinkällare eller avnjuta några sköna timmar i vårt Klosterspa där du omfamnas av värme och sinnesro. De tjocka väggarna, stengolven och höga kryssvalven skymtar om hur livet en gång var i klostret.
Idag är Klosterhotellet en modern anläggning med historiska anor. Här värnar vi om det autentiska och äkta. Verksamheten består av Restaurang, Hotell, SPA, Café, Kulturhistoriska evenemang & guidningar, Shop, Bar & Vinkällare med egen import av drycker från världens alla hörn.
Slottsgården är ett familjeägt hotell med hjärta, beläget i hjärtat av historiska Vadstena. Efter en omfattande renovering är vi nu redo att välkomna både nya gäster - och en ny stjärna till vårt team!
Vi söker: Spavärdinna med inriktning mot Wellness & träning
Inför höstens högsäsong söker vi nu dig som vill vara med och skapa fantastiskt värdskap, avkoppling och fina minnen för våra gäster i Klosterspa. Var med och skapa framtidens upplevelser tillsammans med oss!
KlosterSPA är en plats för stillhet och återhämtning, belägen i hjärtat av Vadstena med en unik historisk inramning och medeltida arv. Här får våra gäster uppleva en spaupplevelse med holistisk inriktning, där traditionella metoder möter modern teknik för att skapa en helhetsupplevelse som behandlar både kropp och sinne - med märkbara resultat.
Vårt koncept fokuserar på återhämtning och erbjuder en rad spännande aktiviteter, såsom örtbastu, skogsbad, IR-bastu med färgterapi, solrum, mörkerrum med djupavslappnande teknik, vilrum med vedkamin, guidad meditation och ett helt nybyggt, välutrustat Technogym.
Nytt för säsongen är att vi nu dessutom utökar vårt spakoncept med en ny Yoga & Retreatstudio - en plats där återhämtningen får ta ytterligare ett steg. Här kommer vi att erbjuda meditationspass, yogaklasser, virtuella träningspass och dagsretreater för dig som vill fördjupa dig inom olika ämnen och hitta balans i vardagen. Både i grupp, med instruktör eller på egen hand.
Vi ser därför att den person vi nu söker behöver vara utbildad inom något område som kan lyfta vår nya verksamhet och vara med att bidra till ett mervärde för våra gäster som en del av din arbetsdag.
Dina arbetsuppgifter:
• Vara värd/värdinna i vårt Klosterspa och ta hand om våra gäster med värme och omtanke
Hålla klasser inom träning, yoga, breathwork och/eller meditation
• Leda kortare retreats och wellness-evenemang i samråd med Spachef
Vara assisterande medlemsrådgivare för vår medlemsklubb inom fysisk aktivitet och hälsa
Eventuellt även göra behandlingar om utbildning finns på plats inom tex massage eller spabehandlingar
Vi söker dig som:
Har utbildning inom hälsa - exempelvis yogalärare, personlig tränare, fysioterapeut eller motsvarande kunskaper inom kost, hälsa och fysisk aktivitet
Gärna spa eller massageterapeut (meriterande men inget krav)
• Har erfarenhet av att arbeta på spa (meriterande)
• Är kreativ, nyfiken och tycker om att utveckla nya koncept
• Har ett coachande förhållningssätt och brinner för att entusiasmera andra
Trivs med att skapa relationer och nätverk inom wellnessbranschen
Gärna med serveringsvana eller arbete inom serviceyrke då en stor del av arbetet består av att ta hand om gästerna på plats i vårt spa.
Om du är rätt person kommer vi att skapa en ram för jobbet utifrån den erfarenhet du kommer och tillför oss. Vår verksamhet är bred och har många ben att stå på så oroa dig inte att din Cv inte är "rätt". Känner du att du kan tillföra det vi söker och att detta jobb är för dig, tveka inte att söka! Hos oss är det personligheten först.
Tjänsten är först och främst deltid, men för rätt person kan det alltid finnas utrymme för mer.
Låter det som något för dig?
