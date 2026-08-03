Spavärdinna
Hotel Rusthållargården Aktiebolag / Receptionistjobb / Höganäs Visa alla receptionistjobb i Höganäs
2026-08-03
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Rusthållargården Aktiebolag i Höganäs
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Hotel Rusthållargården är en hotell- och konferensanläggning, belägen i Arild på natursköna Kullaberg med verksamhet året om.
Anläggningen har 49 hotellrum, 6 konferenslokaler, restaurangkapacitet för ca 200 gäster samt spa.
Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i en familjeägd organisation och vara en del i att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster?
Nu söker vi dig som kan jobba främst helger med att ta hand om våra spagäster. Du är den som tar emot gästerna när de kommer till vårt spa samt ser till att de får den service de behöver.
I arbetsuppgifterna ingår förberedelser och öppning av vår spaavdelning inomhus samt badmiljö utomhus. Du välkomnar våra gäster och ser till att de har en fin upplevelse. Du är även den som håller ordning under tiden vårt spa är öppet, plockar disk, handdukar samt gör efterarbete och stänger ner efter dagens slut.
Servering förekommer i arbetsuppgifterna.
Du jobbar antingen ensam eller tillsammans med våra spaterapeuter beroende på dag och beläggning.
Vi letar efter dig som är utåtriktad och trivs i servicerollen.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från spa, hotell eller restaurang alternativt går någon utbildning inom skönhetsvård.
Tjänsten är timanställning och passar dig som studerar och vill ha ett helgjobb. Möjlighet finns att även jobba vardagar vid behov.
Du måste ha tillgång till bil samt körkort för att kunna ta dig till arbetet då de allmänna kommunikationerna inte passar med arbetstiderna.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: madeleine@rusthallargarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Rusthållargården Aktiebolag
(org.nr 556143-8879), http://www.rusthallargarden.se
Stora vägen 26 (visa karta
)
263 73 ARILD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rustållargården AB, Hotel Kontakt
Madeleine Svanberg madeleine@rusthallargarden.se 0707750398 Jobbnummer
10020420