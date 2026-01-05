Spavärd / Spaservis
2026-01-05
Jobba i en av Sveriges bästa spamiljöer! Nu söker Sinnenas Spa en pigg och servicemedveten spavärd. Eftersom mat- och dryck serveras i miljöerna är det ett stort plus om du har restaurangvana.
Tjänsten finns både som tillsvidare på 80% eller 20 % med arbete varannan helg, alternativt som extraanställning vid behov.
OM TJÄNSTEN
Som spavärd blir du en del av teamet med ansvar för att gästen ska få en skön och avkopplande vistelse. Tjänsten är bred och innehåller många olika uppgifter inom spa-, restaurang- och konferensarbete.
Du kommer få utbildning kring dina arbetsuppgifter, men ingen dag är den andra lik och oväntade situationer uppstår alltid. Därför hoppas vi att du är en självständig person som har lätt för att hitta lösningar när nya situationer dyker upp. Du har ett naturligt lugn, söker ny kunskap och förstår gästens behov. Café- och restaurangerfarenhet är ett stort plus!
OM DIG
Kanske har du arbetat i spa förut - eller har du eventuellt erfarenhet från café eller restaurang? Arbetsuppgifterna i just Sinnenas Spa kommer vi att lära upp dig på, men det viktigaste är din naturliga servicetalang och personlighet: du är mån om att gästerna ska ha det bra!
FAKTA
Anställningsform: Tillsvidare / Extra
Omfattning: 80% / 20%
Start: Omgående
Lön: Månads-, vecko- eller timlön enligt kollektivavtal.
Körkort och egen tillgång till bil är nästintill ett krav eftersom det tyvärr saknas lokaltrafik till Ästad.
SINNENAS SPA
Sinnenas Spa är inspirerat av naturen och omgivningarna kring Ästad Vingård. Här finns flera exklusiva bad- och bastumiljöer både inomhus och utomhus. Från Smakbaren serveras snacks, mellanrätter och drycker.
SÖK TJÄNSTEN
Skicka in dina uppgifter genom att fylla i formuläret via länken.
Frågor? Kontakta Erik Olsson, Assisterande Hotellcheferik@astadvingard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ästad Vingård AB
(org.nr 556613-8797), http://www.astadvingard.se
Ästad 10 (visa karta
)
432 77 TVÅÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9669521