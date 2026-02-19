Spanskalärare
2026-02-19
Spansklärare till Ljunghaga skola i Holsljunga (deltid)
Ljunghaga skola söker en inspirerande spansklärare som vill dela sin språkglädje med våra elever!
Vi vill att våra elever ska upptäcka glädjen i spanska språket och kulturen - från tapas till flamenco, från vardagsdialog till grammatik. Hos oss får du chansen att väcka nyfikenhet och lust att lära i en varm och kreativ skolmiljö.
Vi söker dig som:
har lärarutbildning med behörighet i spanska (eller motsvarande erfarenhet),
gillar att variera undervisningen och göra språket levande,
vill inspirera unga människor att våga tala, testa och upptäcka.
Vi erbjuder:
en deltidstjänst i en liten skola med stora ambitioner,
ett nära samarbete med ett engagerat kollegium,
en arbetsplats där varje lärare verkligen gör skillnad.
Är det du som blir vår nya profesor/a de español?
Hör av dig till oss - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: info@ljunghagaskola.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Holsljunga Friskola AB (svb)
(org.nr 559234-6471), http://ljunghagaskola.se
Kyrkbyn Skolan 1 (visa karta
)
512 64 HOLSLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holsljunga Friskola AB svb Kontakt
Tf rektor
Mathilda Finnstedt mathilda.finnstedt@ljunghagaskola.se 0763151833 Jobbnummer
