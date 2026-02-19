Spanskalärare

Holsljunga Friskola AB (svb) / Grundskollärarjobb / Svenljunga
2026-02-19


Visa alla grundskollärarjobb i Svenljunga, Tranemo, Borås, Gislaved, Ulricehamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Holsljunga Friskola AB (svb) i Svenljunga

Spansklärare till Ljunghaga skola i Holsljunga (deltid)
Ljunghaga skola söker en inspirerande spansklärare som vill dela sin språkglädje med våra elever!
Vi vill att våra elever ska upptäcka glädjen i spanska språket och kulturen - från tapas till flamenco, från vardagsdialog till grammatik. Hos oss får du chansen att väcka nyfikenhet och lust att lära i en varm och kreativ skolmiljö.
Vi söker dig som:
har lärarutbildning med behörighet i spanska (eller motsvarande erfarenhet),
gillar att variera undervisningen och göra språket levande,
vill inspirera unga människor att våga tala, testa och upptäcka.

Vi erbjuder:
en deltidstjänst i en liten skola med stora ambitioner,
ett nära samarbete med ett engagerat kollegium,
en arbetsplats där varje lärare verkligen gör skillnad.

Är det du som blir vår nya profesor/a de español?
Hör av dig till oss - vi ser fram emot att träffa dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: info@ljunghagaskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spanskalärare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Holsljunga Friskola AB (svb) (org.nr 559234-6471), http://ljunghagaskola.se
Kyrkbyn Skolan 1 (visa karta)
512 64  HOLSLJUNGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Holsljunga Friskola AB svb

Kontakt
Tf rektor
Mathilda Finnstedt
mathilda.finnstedt@ljunghagaskola.se
0763151833

Jobbnummer
9753323

Prenumerera på jobb från Holsljunga Friskola AB (svb)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Holsljunga Friskola AB (svb):