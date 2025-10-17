Spannmålmedarbetare - Tågarp
JKS Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Helsingborg Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Helsingborg
2025-10-17
Föräldravikariat till Svenska Foder AB i Tågarp (Utsäde).
Om Svenska Foder:
Svenska Foder är leverantör av foder och växtodlingsprodukter till lantbruket och cerealieprodukter till livsmedelsbranschen. Svenska Foders huvudinriktning är att vara producent och grossist med ett väl utbyggt distributions- och försäljningsnät i nära samarbete med återförsäljare. Svenska Foder köper in spannmål från Sveriges bönder. Spannmålet används till fodertillverkning och för försäljning till kvarnar, bryggerier, brännerier och som exportprodukt.
Arbetsuppgifter:
Dina främsta arbetsuppgifter är packning av storsäck, lastning och lossning samt truckkörning. Rengöring och städning såväl utvändigt som invändigt på området ingår också i dina arbetsuppgifter. Under högsäsongen är det stundvis högt tempo och mycket att göra.
Uppdragsperiod: 1 dec 2025 - Maj 2026 med chans till förlängning
Arbetstider: mån-fre, kl 07.00-16.00
Kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper:
Vi söker dig som vill ha ett varierande arbete där du får jobba fysiskt. Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom produktion/tillverkning. Utbildningsnivå skall du ha godkända gymnasiebetyg. Svenska kommunicerar du obehindrat på och du har lätt för att få kontakt med andra. Du som söker får gärna ha B-körkort samt truckkort för motviktstruck (B1) erfarenhet krävs.
Som person är du positiv, ansvarstagande och självgående. Du är en teamspelare som ser vad som behöver göras, som tar tag i saker och som gärna arbetar hårt. Du är prestigelös och flexibel inför förändringar avseende arbetstider och arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig:
Som konsult hos oss arbetar du i ett spännande uppdrag hos vår kund och får erfarenhet som utvecklar din kompetens och ditt nätverk. Du har en konsultchef som du har en tät och nära dialog med, som säkerställer att du är nöjd i din anställning samt i uppdraget hos vår kund. Vi har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.
Ansök:
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgroup.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.svenskafoder.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Foder Aktiebolag Kontakt
Andreas Lindin and@jksgroup.se Jobbnummer
9562532