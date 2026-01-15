Spännade assistansjobb i Tärnsjö!
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sandviken Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sandviken
2026-01-15
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Sandviken
, Gävle
, Hofors
, Älvkarleby
, Tierp
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker nu förstärkning till en ung kille som bor i ett eget litet hus i centrala Tärnsjö. Kunden har Jacobsen syndrom inom autismspektrum. Som person är han en glad aktiv kille som gillar bus och bad, så om du är en kreativ och påhittig person som kan göra hans vardag meningsfull med både bus och roliga aktiviteter är du den rätte att söka. Du bör även vara en person med ordningssinne som kan följa rutiner då det är en viktig del i arbetet. Du måste kunna hålla fokus på kunden hela tiden då det finns fallrisk, kunden har Epilepsi, så har du erfarenhet av det är det ett stort plus.
Har du erfarenhet att jobba med pecs-bilder eller kan tecken som stöd ser vi det som merit.
Han behöver även hjälp med allt i hemmets förekommande uppgifter såsom matlagning, städ och tvätt.
Killen går på daglig verksamhet 2 dagar i veckan och då är arbetspassen förlagda mellan 15:00-ca.08:20 med väntetid under natten. Övriga dagar jobbar man dygnspass 08:20-08:20.
Vi behöver även att du är flexibel och kunna hoppa in på kort varsel då kunden på grund av sin Epilepsi behöver vara hemma från DV ibland.
Intervjuer kommer ske löpande, och om du blir kallad så vill vi att du har utdrag från belastningsregistret med dig.
Lön enligt kollektivavtalet.
Har du frågor om denna annons ange 20260115-1369
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt kollektivavtalet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9686801