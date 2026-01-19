SPAmedarbetare
2026-01-19
Spamedarbetare utbildad massör, spaterapeut eller hudterapeut
En tillsvidare med 6 mån provanställning, 50 % samt ett vikariat 7 mån med möjlighet till förlängning, 50 %
Vi söker två nya kollegor till vårt härliga spa team!
Som spamedarbetare är du delaktig i den dagliga driften på spa med att ta emot bokningar, checka in/ut gäster, packa upp varor, servera mat och dryck, köks- och diskhantering samt lokalstäd. Du utför även spabehandlingar inom ditt kompetensområde.
Vi söker dig som är diplomerad massör, spaterapeut eller hudterapeut.
Några av dina bästa egenskaper är att du är ordningsam, noggrann och älskar att jobba med service. Du är glad och lyhörd, du samarbetar väl i grupp men gillar också att driva enskilda projekt eller att ha egna ansvarsområden. Du gillar mötet med människor och har stor social kompetens. Du förstår att service och samarbete skapar värde för gästen, ditt team och dig själv. Du värdesätter renlighet och noggrannhet och tycker om att jobba i högt tempo.
Meriterande, men inte ett krav, är också om du är utbildad instruktör alternativt har god erfarenhet av att leda tränings- och aktivitetspass.
Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift, god datorvana och lätt för att lära dig nya program. Du bör ha körkort och tillgång till bil.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Känner du att detta stämmer in på dig är du välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan till: jenny.elings@dalecarlia.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jenny.elings@dalecarlia.se
Detta är ett deltidsjobb.
Hotel Dalecarlia AB (org.nr 556055-6036), http://www.dalecarlia.se
Tällgårdsgattu 21 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG
Dalecarlia Hotel
Spachef
Jenny Elings jenny.elings@dalecarlia.se
9691695