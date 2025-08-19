Spa medarbetare/Bartender/ vaktmästeri
Mercurex AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2025-08-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mercurex AB i Göteborg
ÄR DU SUGEN PÅ LITE MER?
Vi är en familjeägd besöksnäringsanläggning på Hisingen i Göteborg. Vi har sen 5 år tillbaka haft vårt populära utomhusspa, Treetop med badtunnor, jacuzzis och bastus samt vår konferensavdelning. Allt insprängt bland bergen i en fantastisk och naturskön miljö.
Vi har även vunnit och blivit Göteborgs bästa Spa hotell 2023.
Vi söker nu en Spa medarbetare/Bartender/ vaktmästeri/ en allt i allo på en spaanläggning utöver det vanliga. jobbet är mestadels förlagt utomhus uppe bland trädtopparna och är fysiskt krävande.
En person som kan hoppa in med kortvarsel. Passar den som gillar att träna.
Då detta inte är ett traditionellt spa söker vi någon som är service minded samt har en god fysik, då arbetsuppgifterna innebär många tunga lyft och andra fysiska aktiviteter, gillar du att få motion kan vi garantera detta.
Arbetsuppgifterna varierar men är mestadels fysiskt krävande då det är 100 trappor som man skall löpa i, tunga pool lock skall lyftas av/på, det skall bäras fatanläggningar på 30 kg, det krävs även att man skall elda, fylla på ved till att vara i baren och serva gäster i de olika avdelningarna.
Allt levereras/bärs upp för hand via trapporna då man ej kan köra upp till vår unika Trädtopps anläggning.
Passar denna beskrivning in på dig? Tveka inte att skicka ditt personliga brev och cv Till info@treetopspa.se
Vänligen läs noga igenom beskrivningen innan du söker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: info@treetopspa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spa/Bartender/ vaktmästeri". Arbetsgivare Mercurex AB
(org.nr 556603-8963), https://www.treetopspa.se/sv
Gamla Lillhagsvägen 127 (visa karta
)
422 49 HISINGS BACKA Arbetsplats
Treetop spa Hangout & Hotel Jobbnummer
9465322