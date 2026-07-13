Souschefer till Cirkus Arena
Cirkus Venues AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-13
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På Cirkus Arena möts gastronomi, kultur, musik och människor i en av Stockholms mest dynamiska destinationsmiljöer. Här skapas upplevelser i världsklass – från konserter och liveproduktioner till företagsevent, galamiddagar och stora festvåningar. Tempot är högt, ambitionerna ännu högre och maten spelar alltid en central roll i helhetsupplevelsen.
Beläget på vackra Djurgården, mitt bland några av Stockholms mest ikoniska besöksmål, erbjuder Cirkus Arena en unik arbetsplats där kreativitet, kvalitet och service står i centrum.
Nu söker vi två souschefer som vill vara med och utveckla vårt köksteam och bidra till att skapa minnesvärda matupplevelser för våra gäster.
Hur ser din arbetsdag ut?
Som souschef arbetar du nära köksmästaren och är en nyckelperson i den dagliga driften av köket. Du leder teamet under service och säkerställer att varje rätt som lämnar köket håller hög kvalitet – både smakmässigt och visuellt.
Verksamheten omfattar allt från à la carte-servering och eventmiddagar till större produktioner och exklusiva arrangemang. Ingen dag är den andra lik, vilket kräver både flexibilitet och ett genuint engagemang för matlagning och service.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Arbeta i varm- och kallkök samt delta i prepp och service
Leda och inspirera köksteamet under service
Säkerställa kvalitet, presentation och rutinefterlevnad
Planera beställningar och inköp tillsammans med köksmästare
Bidra till menyutveckling och verksamhetsplanering
Säkerställa ordning, struktur och hygienrutiner i köket
Samarbeta nära övriga avdelningar för att skapa en gästupplevelse i toppklass
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg enligt rullande schema. Köket på Cirkus avslutar sin arbetsdag ca. 20.00.
Vem trivs här?
Vi söker dig som är passionerad, driven och trygg i ditt ledarskap. Du har ett genuint intresse för gastronomi och gillar att arbeta i en miljö där tempot stundtals är högt men där kvalitet aldrig kompromissas.
Du är lösningsorienterad, strukturerad och har förmågan att behålla lugnet även under press. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att arbeta som souschef eller i liknande ledande roll
Erfarenhet från à la carte-restaurang och gärna eventverksamhet
Goda kunskaper i svenska och engelska
Ett stort intresse för mat, dryck och utveckling
Förmåga att ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt
Ett öga för detaljer, struktur och kvalitet
Tidigare erfarenhet av större event- eller arenaverksamhet är meriterande.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en kreativ och inspirerande miljö tillsammans med engagerade kollegor och starka varumärken inom besöksnäringen.
Vi erbjuder:
Möjlighet att utvecklas inom en växande verksamhet
En dynamisk arbetsplats med varierande event och service
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor
Friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö där idéer, kvalitet och samarbete värderas högt
Tjänsterna är heltid, tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning.
Är du intresserad?
Skicka in ditt CV, urval och intervjuer sker löpande. Vänta inte med din ansökan!
Vi ser fram emot att välkomna dig till teamet!
Cirkus Arena är en del av Miramis, en koncern med hotell, restauranger och arenor i Italien och Sverige. Det vi bygger handlar om upplevelser och möten. Vi tror att glädje kan uppstå i många olika sammanhang – på en rockkonsert, under en kvällspromenad, vid en minnesvärd middag eller i ett oväntat möte i en liten fiskeby. Vi utvecklas genom att lyssna – på gäster och medarbetare – och genom att förstå platsens historia och arv. Det finns inga lösningar som passar alla. Varje plats, varje gäst och varje dag är unik.
I dag äger Miramis fem fastigheter längs södra Toscanas kust och äger eller driver ytterligare fyra i Stockholm. Det som förenar dem är kopplingen till platsen. Varje projekt bär på ett socialt och kulturellt arv som vi bygger vidare på – med kreativ energi, samtida design, lokalt engagemang och ett hållbart sätt att arbeta med gästfrihet.
För oss är hållbarhetstänk en självklarhet och något vi arbetar med aktivt i alla led. 2022 fick vi, tillsammans med våra vänner på Djurgården, den prestigefyllda utmärkelsen "Green Destination Award" av organisationen "Green Destinations". Detta på grund av det framgångsrika hållbarhetsarbete som Djurgården bedriver när det gäller bland annat miljö och klimat, kultur och tradition och social hållbarhet samt gästfrihet. Den här fina utmärkelsen ser vi som både ett kvitto och en inspiration att fortsätta vårt viktiga hållbarhetsarbete framöver.
Här hittar du en video om Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7743376-2099447". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cirkus Venues AB
(org.nr 559036-8485), https://cirkusvenues.teamtailor.com
Djurgårdsslätten 43 (visa karta
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115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Miramis Jobbnummer
10001743