Sous chef
Som Sous Chef på G Swensons arbetar du som ansvarig köket med en bra överblick över köket för att upprätthålla den kvalitet vi strävar efter. Med 200 platser inklusive uteservering serverar vi en ala carte meny för 2-3 sittningar per kväll, oftast två eller tre rätter. Vi är dessutom öppna för lunch som även den har ett högt tempo.
På G Swensons har vi ett litet kök med en stor ambition, och det märks när våra gäster kommer långväga för att äta en av våra klassiker eller prova på någon av våra nya rätter där vi har möjlighet att vara kreativa. Vi arbetar lokalt med våra odlare och producenter, och kör och hämtar råvarorna färska så gott som varje morgon vilket är en fantastisk ynnest. Det vi serverar till våra gäster följer säsongerna och det gör oss kreativa i köket.
Som Sous Chef hos oss jobbar du nära Kökschefen och utvecklar menyer, sköter dagliga inköp med överblick från Kökschef, plockar grönsaker från stranden och andra omgivningar.
Positionen är räknad som 95% köksarbete och 5% admin, du jobbar som kock på den station som behöver det. Ser gärna att du är väldigt flexibel och erfaren inom både Varma, Kalla och dessertköket.
På G Swensons är tempot mycket högt under sommartid och du behöver ha en hög stresstålighet och inte vara rädd för att jobba över för att få dagens uppgifter färdiga.
Anställningsperiod
Maj - September
Du kommer till exempel att:
Förbereda, laga och lägga upp rätter
Ansvara för att mise en place för köket alltid är bra och förberedd i tid
Ansvara för att alla rätter är lagade korrekt efter recept och smakar som de ska
Ansvara för att preppen tillagas snabbt, effektivt, med kvalitet och läggs upp på rätt korrekt på tallrik
Följer alla hygienregler som finns samt de rutiner och policys vi har på G Swensons, att din station alltid är snygg, fräsch och hygiensk
Ha en förståelse för ekonomin i köket och arbeta för att minska kostnader och matspill
Ta emot varor och pricka av mot följesedel enligt rutin
Städa din avdelning i köket efter varje skift
Förbereda din avdelning i köket inför varje skift
Förbereda mise en place
Arbeta & ansvara för kök på catering
Hjälpa kökschefen med daglig inventering och beställning
Hjälpa kökschefen med skapandet av nya rätter och menyer
Hjälpa till i andra avdelningar såsom kökschef önskar
Vi vill att du är:
Har flera års erfarenhet inom som kock
Har utbildning inom hotell och restaurang
Brinner för att laga mat och tycker att jobba i kök är det roligaste som finns
Du är en ödmjuk lagspelare och gillar att kommunicera med dina medarbetare
Du har hög kunskap om mat
Du tycker det är roligt att göra det lilla extra i köket
Du en är utpräglad kock som är kreativ och öppen för nya idéer och lösningar
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet i köket. Du en god kommunikatör och lagspelare, och att vara noggrann och arbeta med de små detaljerna är självklart för dig
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: alexander@falkheden.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Sous chef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare G Swensons Krog AB
(org.nr 556545-8691)
Pål Romares gata 2 (visa karta
)
269 77 TOREKOV Arbetsplats
G.Swensons Krog AB Kontakt
Restaurangchef
alexander falkheden alexander@falkheden.com 0706566946, 0706566946 Jobbnummer
