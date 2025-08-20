Soros Consulting Söker Itil Strategy Lead
2025-08-20
Soros Consulting är ett teknikkonsultbolag specialiserat på att leverera spetskompetens inom IT och ingenjörstjänster. Vi hjälper våra kunder att utveckla hållbara, effektiva och framtidsorienterade lösningar - alltid med fokus på kvalitet, innovation och långsiktig framgång.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en erfaren ITIL Strategy Lead som vill ta ett övergripande ansvar för att vidareutveckla och stärka ITIL-processerna hos en av våra större kunder.
I rollen får du arbeta strategiskt och nära ledningen för att sätta ramar, riktlinjer och processer som stärker hela utvecklingskedjan - från etablerade legacymiljöer till moderna, molnbaserade lösningar. Du skapar förutsättningar för agila team och tåg att arbeta effektivt, med tydlighet och kvalitet genom hela livscykeln.
Kunden befinner sig i en moderniseringsfas av sin IT-arkitektur, vilket gör din kompetens central för att leda förändring och utveckling framåt.
Dina ansvarsområden
Utforma strategi, ramar och riktlinjer för ITIL-processer.
Stärka och vidareutveckla processer för incident, problem, change, release management samt service requests.
Skapa samsyn mellan affär och IT kring prioritering, incidenthantering och användarsupport.
Driva förändringsledning, kommunikation och utbildning i en komplex organisation under modernisering.
Kompetenser och erfarenheter
Djup kunskap inom ITIL-processer.
Erfarenhet av att leda och etablera framgångsrika IT-utvecklingsprocesser i både traditionella och molnbaserade miljöer (t.ex. DevOps, CloudOps).
God förståelse för teststrategier och kvalitetssäkring.
Förmåga att arbeta nära ledning, bygga förtroende och skapa samsyn över organisatoriska gränser.
Starkt ledarskap med fokus på utveckling, lärande och resultat.
Omfattning & tidsplan
Startdatum: 2025-09-01
Slutdatum: 2026-06-26
Omfattning: 100%
