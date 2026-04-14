Sommarvikarier till distribution i Munkfors

Erna Media AB / Budjobb / Munkfors
2026-04-14


Visa alla budjobb i Munkfors, Sunne, Hagfors, Forshaga, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Erna Media AB i Munkfors, Sunne, Hagfors, Kil, Torsby eller i hela Sverige

Är du en nattuggla och vill förstärkta vårt gäng i sommar? Vi söker nu semestervikarier.

Om Erna Logistik
Erna Logistik är ett bolag inom Erna-koncernen som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren. Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokaljournalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.
Erna Logistik AB är ett distributionsbolag som distribuerar morgontidningar, tidskrifter och mindre paket samt post i Värmland, delar av Skaraborg och norra Dalsland. Bolaget startade sin verksamhet 1 mars 2019.
Om rollen
Som distributör är du sista länken mot våra kunder och prenumeranter, därför är det viktigt att du är ansvarstagande och kan jobba självständigt.
Vi söker sommarvikarier som kan arbeta under semesterperioden juni-aug.
Utdelningen sker med högerstyrd distributionsbil och vi levererar tidningar, reklam, paket och brev.
Du jobbar nattetid måndag-lördag efter avslutat arbetspass under morgonen sedan har du hela dagen fri till annat.
Lön enligt kollektivavtal.
Om dig
• Du ska vara noggrann och ha hög servicekänsla
• Ha fyllt 18 år.
• Tala, läsa och förstå grundläggande svenska eller engelska.
• Inneha personnummer (eller samordningsnummer)
• Giltigt arbetstillstånd i Sverige
• För bildistrikt krävs svenskt körkort

Publiceringsdatum
2026-04-14

Övrig information
Har du frågor kontakta:
Rosmarie Vedin
rosmarie.vedin@ernalogistik.se
Placeringsort: Munkfors
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-05-15 Vi kommer att hålla urval löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Erna Media AB (org.nr 556194-4587)
Wåxnäsgatan 20 (visa karta)
653 40  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Erna Logistik Norra Värmland

Kontakt
Personalplanerare
Rosmarie Vedin
0104809968

Jobbnummer
9854239

Prenumerera på jobb från Erna Media AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Erna Media AB: