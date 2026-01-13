Sommarvikarier till äldreomsorg och funktionsstöd
Heby Kommun / Undersköterskejobb / Heby Visa alla undersköterskejobb i Heby
2026-01-13
Vill du ha ett roligt och givande sommarvikariat, där du gör skillnad för människor varje dag? Då har vi precis det du letar efter.
Rollen
Som sommarvikarie kommer dina arbetsuppgifter bland annat innefatta:
- Stötta vid personlig omvårdnad
- Hjälpa/stötta med hushållssysslor som handling, matlagning och städning
- Stötta och underlätta för att genomföra olika aktiviteter i vardagen
- Hantera läkemedel
- Social samvaro
- Dokumentation/överrapportering
Det här är vi
Vi inom vård- och omsorgsförvaltningen i Heby kommun har verksamheter inom hela kommunen. Allt vårt arbete utgår alltid ifrån de människor som vi finns till för. Hos oss har du möjlighet att stödja människor till ett mer självständigt liv. Vi arbetar både dagar, kvällar och helger och vissa arbetspass kan ha sovande jour. Vi brinner för våra brukare och deras välmående, vi har kul på jobbet, gillar att samarbeta och utvecklas tillsammans.
Är det här du?
Du som vi, brinner för arbetet med människor och vet att ett gott bemötande är a och o. Du är engagerad, lugn och trygg. Du har förmåga att planera arbetspassets olika aktiviteter/insatser. Du är ansvarstagande och självgående. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I stressade situationer behåller du lugnet, är stabil och fokuserar på lösningar. Vi vill att du som söker:
- Kan arbeta hela sommaren, v25 - v 32
- Genomgår delegerings utbildning gällande läkemedel så att du kan hjälpa till att dela ut läkemedel till dem som behöver.
- Du har möjlighet till att göra färdig din introduktion före vecka 25, men vi ser gärna att du kan börja arbeta på timanställning tidigare.
Det är meriterande om du har erfarenhet och utbildning inom det verksamhetsområde du söker till. Vi ser gärna att du har genomfört några webbaserade utbildningar gällande bemötande och hygienrutiner på Socialstyrelsens hemsida. Om du genomfört någon av dessa utbildningar vill vi att du bifogar dessa diplom till din ansökan.
Eftersom det förekommer överrapportering/dokumentation i stor utsträckning är det viktigt att du behärskar muntlig/skriftlig kommunikation på svenska.
För att kunna arbeta inom hemtjänst så är det krav på B-körkort.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Arbetsplats
Bemanningsenheten Kontakt
Anna-Karin Pettersson 0224-36000 Jobbnummer
9680115