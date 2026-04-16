Sommarvikarier sökes till man bosatt i Gothem
Vill du ha ett arbete där du känner att du får göra skillnad på riktigt? Då kan detta uppdrag vara rätt för dig!
Nu letar vi efter fler sommarvikarier till vår kund i Gothem. Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och professionell i ditt bemötande och som vill arbeta med människor på ett respektfullt och långsiktigt sätt.Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd till en person med funktionsnedsättning i dennes vardag. Arbetet utförs i kundens hem och i andra miljöer där kunden vistas. Arbetsuppgifterna varierar utifrån kundens behov och kan bland annat omfatta personlig omvårdnad, stöd i vardagliga rutiner, förflyttningar samt följe vid aktiviteter och ärenden.
Om kunden och uppdraget
Uppdraget avser en man i 60-årsåldern bosatt i Gothem (Slite). Mannen bor i en villa och din uppgift blir att stödja mannen i hans vardag. Mannen har parkinson sjukdom och kommunikationssvårigheter. Det är därför viktigt att du förstår och kan tala flytande svenska.
Arbetstiderna är kl 20:00-12:15 varav 8 timmar består av jourarbete. Vi ser gärna att du är tillgänglig att arbeta större delar av sommaren under juni, juli och augusti.
Det är viktigt att både du och kunden är trygga med varandra i arbetet. Därför börjar du alltid med en introduktion tillsammans med erfaren personal för att du därefter ska kunna arbeta självständigt.
Det finns även möjlighet att arbeta hos flera kunder, på olika orter runt om på Gotland. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Gärna har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annan erfarenhet från vårdyrken
Är ansvarstagande, lyhörd och har ett professionellt förhållningssätt
Är initiativtagande och handlingskraftig
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har körkort och tillgång till egen bil.
Har möjlighet att arbeta flexibla tider
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt respekt för kundens självbestämmande och personliga integritet.
Anställningsvillkor
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal
Individuell lönesättning, timlön enligt överenskommelse
Arbetsgivare: IGS Assistans AB
Övriga krav
Giltig legitimation ska uppvisas innan avtal tecknas
Utdrag ur Polisens belastningsregister (äldre eller vuxna med funktionsnedsättning) måste uppvisas före anställning
Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med din ansökan, då handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar.
Alternativt kan du ansöka om belastningsregister och få det digitalt via Kivra.
Länk till ansökan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Så ansöker du
Tycker du att detta låter som ett intressant och givande arbete? Skicka in din ansökan till oss redan idag och beskriv varför just du är passande för tjänsten.
Endast kandidater som bedöms aktuella för intervju kommer att kontaktas. Urval och intervjuer sker löpande, därför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att IGS Assistans AB behandlar och sparar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess.
Om IGS Assistans AB
IGS Assistans är ett privat assistansbolag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans.
Vi arbetar utifrån kundens individuella behov och självbestämmanderätt och erbjuder våra medarbetare kontinuerlig utbildning, friskvårdsbidrag samt utvecklingsmöjligheter. IGS Assistans är ett företag som satsar på hög kvalitet, mångfald och långsiktighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GOTHEM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
624 30 SLITE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9858746