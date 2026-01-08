Sommarvikarier Säffle-Tidningen

Erna Media AB / Journalistjobb / Säffle
2026-01-08


Om Erna Media
Säffle-Tidningen är den största morgontidningen i Säffle kommun.

Papperstidningen kommer ut tre dagar i veckan och sajten uppdateras dagligen. Vi skriver framförallt om det som händer i Säffle kommun med omnejd

Säffle-Tidningen ingår i Erna Media AB som är ett bolag inom Erna-koncernen som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren. Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokaljournalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.

Kärnan i vår verksamhet bygger på vårt samhällsuppdrag att stärka demokratin och stå som försvarare av den oberoende journalistiken. Vi bidrar till ett inkluderande samhälle där alla får vara delaktiga. Vårt starkaste hållbarhetsverktyg är journalistiken, där våra redaktioner dagligen arbetar med att bevaka och engagerar sig i frågor som berör yttrandefrihet och andra hållbarhetsrelaterade frågor.

Om rollen
Vi är en liten redaktion och du får varierande arbetsuppgifter och stort ansvar. Alla reportrar förväntas kunna fotografera och utföra bildbehandling själva.

Om dig
Du ska helst ha relevant utbildning och erfarenhet eller läser just nu en utbildning med siktet inställt på att jobba inom media. Körkort är ett krav.

2026-01-08

Har du frågor kan du kontakta tf chefredaktör Niclas Jonasson, niclas.jonasson@ernamedia.se

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-03-31.

Sök gärna omgående. Urval sker löpande.

Timlön

Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5".

Detta är ett deltidsjobb.

Erna Media AB (org.nr 556194-4587)

Erna Media

9673796

