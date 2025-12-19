Sommarvikarier produktion till Stora Enso
Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Karlstad Visa alla maskinoperatörsjobb i Karlstad
2025-12-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till en mer hållbar värld samtidigt som du får meriterande arbetslivserfarenhet inför framtiden?
SOMMARVIKARIER PRODUKTION TILL STORA ENSO SKOGHALL OCH FORSHAGAPubliceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vi söker semestervikarier till flera olika roller på Skoghalls bruk och till fabriken i Forshaga.
På Skoghalls bruk får du möjlighet att arbeta i någon av följande roller:
Kartongmaskinerna
På våra kartongmaskiner KM7 och KM8 söker vi operatörer. Som operatör arbetar du med processövervakning, som huvudsakligen sker från manöverrum, men du genomför också ronderingar som en del av det dagliga arbetet.
Renseri
Som Operatör på avdelningen Renseri hanterar du ved och flis som transporteras till renseriet, där materialen främst hanteras med tunga fordon. För denna roll krävs truckkort B, och det är meriterande om du även har behörighet för C2, C3b samt erfarenhet av att köra tunga fordon.
Lab
På labbet söker vi Kvalitetsoperatörer med arbetsuppgifter som kvalitetskontroll av producerad kartong och säkerställande av att våra instrument är korrekt kalibrerade. Du ansvarar också för att granska kvaliteten i kartongbrukets processer, massaprocessen, utsläpp och återvinningssystem.
Underhåll
Här kan du bland annat arbeta som Mekaniker, Automationstekniker, Smörjare, FU-tekniker, Fastighetstekniker eller Förrådsbiträde.
Som Mekaniker eller Automationstekniker arbetar du med övervakning, justeringar och underhåll av produktionen på fiberlinjen, lut-energi-miljö eller kartongmaskinen. Som Fastighetstekniker ansvarar du för skötsel och reparation av tekniska installationer i och omkring fastigheterna. Arbetsuppgifterna inkluderar exempelvis VS, HVAC, sprinkler, brandlarm, kameror, belysning och andra tekniska system.
I rollen som Förrådsbiträde ansvarar du för materialhantering av cirka 35 000 artiklar. Du ger operativt stöd till kollegor som behöver material för produktionen, utför inventeringar och skapar avsändningar för både gods och farligt gods. Den här rollen finns tillgänglig både i Skoghall och Forshaga.
Efterbearbetning/Utlastning
På avdelningen Efterbearbetning/Utlastning arbetar du med logistikflödet för in- och utleveranser kopplade till produktionen, där truckkörning är en central del av arbetet.
För ovan nämnda roller på Skoghalls bruk är arbetstiden förlagd på 3-skift alternativt dagtid. För vissa roller är perioden att arbeta april-september och för andra maj/juni-aug/sep. I bland annat rollen till renseriet innefattar arbetsuppgifterna truckkörning och där är det krav att ha truckkort B, men även meriterande att ha C2, C3b och körvana av tunga fordon. Körkort-B är krav i vissa roller och meriterande att ha truckkort B och traverskort.
På fabriken i Forshaga får du möjlighet att arbeta i någon av följande roller:
Operatör till PE Beläggning och Efterbearbetning
Som Operatör på PE beläggningen kommer du att arbeta på någon av våra beläggnings- och efterbearbetningsmaskiner. Du arbetar i ett arbetslag med varierande arbetsuppgifter, alltifrån förberedande av kartongrullar till slutemballering av förpackningsmaterial.
Truckförare till PE Beläggning
Som Truckförare på PE beläggningen kommer du att lasta och lossa gods samt kontrollera yttre produktkvalitet så att vi säkerställer leverans till kund med hög kvalitet och skadefria produkter. Du ansvarar även att hålla fordon och kringutrustning i ett funktionellt och ordentligt skick.
I samtliga roller på vår fabrik i Forshaga är arbetstiden förlagd på 3-skift. Körkort-B är ett krav och det är meriterande om du även har traverskort, truckkort B och tidigare arbetat med truckkörning.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som antingen har en fullständig genomförd gymnasial utbildning inom teknik, fordon, industri, el- och energi eller annan motsvarande gymnasieutbildning. Alternativt om du har en påbörjad eller fullständig eftergymnasial utbildning inom process, automation, driftteknik eller annan relevant utbildning. Vi tror att du som söker är en engagerad och driven person som har viljan att utvecklas och trivs i en föränderlig miljö. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och att de genomförs i enlighet med våra värderingar och med säkerheten i fokus. Vidare tror vi att du är en lagspelare som tycker om att samarbeta med andra, likaväl som du har förmågan att kunna arbeta självständigt.
Krav för samtliga tjänster på Skoghall och Forshaga:
Du har fyllt 18 år
Är tillgänglig och kan arbeta semesterperioden maj/juni-augusti/september
Kommunicerar flytande på svenska och engelska, både i tal och skrift
Majoriteten av rollerna kräver Körkort B
Vidare är det meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet från arbete i produktionsmiljö och gärna inom processindustri
Har truckkort samt erfarenhet av truckkörning
Har traverskort samt erfarenhet av travers
OM TJÄNSTEN
Som Sommarvikarie blir du anställd direkt av Stora Enso. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisar vi till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emma Sjödin på emma.sjodin@eterni.se
eller 073-861 72 56 och Adam Fransson Mörk på adam.f.mork@eterni.se
eller 073-861 72 53.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Stora Enso AB Kontakt
Emma Sjödin emma.sjodin@eterni.se Jobbnummer
9657085