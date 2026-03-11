Sommarvikarier personlig assistans i Nynäshamn
2026-03-11
Kan vi räkna med dig i sommar?
Omsorgshuset söker dig som vill arbeta under sommaren som personlig assistent i Nynäshamn.
Du får gärna ha tidigare erfarenhet av personlig assistans, men det viktigaste är att personkemin stämmer.
Arbetspassen är förlagda dagtid och kväll. Vi ser gärna att du kan vara flexibel och kan tänka dig att arbeta både på vardagar och helger.
Du som söker jobbet kan inte vara allergisk mot pälsdjur, då några kunder har husdjur. Du får gärna tycka om att aktiv, kunna laga mat, ta hand om personlig hygien samt utföra de vanliga hushållssysslor som förekommer.
Du får gärna ha körkort och egen bil för att på smidigast sätt ta dig till och från arbetet, även cykel fungerar.
Du är positiv och ser hellre lösningar än problem.
Du är lyhörd och har förmågan att läsa av en person.
Du tar egna initiativ.
Du är professionell.
Du är strukturerad och ordningsam.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
Du är trygg i din arbetsroll.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan!
Håll utkik i din skräppost då vårt svar till dig kan landa där. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267)
125 30 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9789449