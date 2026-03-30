Sommarvikarier

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hallstahammar
2026-03-30


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hallstahammar, Surahammar, Köping, Västerås, Kungsör eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Hallstahammar, Surahammar, Västerås, Eskilstuna, Sala eller i hela Sverige

Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent hos någon av våra kunder i Hallstahammar med omnejd. Vi tror att du är en glad och ansvarsfull person som är både inkännande och har en egen drivkraft och är bra på att ta egna initiativ.
Det är viktigt är att du behärskar svenska i tal och skrift, för en bra kommunikation mellan kund och assistent. Och för att kunna dokumentera viktig information.
De egenskaper vi söker är bland annat:
• Ansvarstagande
• Flexibilitet
• Lösnings orienterad
• Förmåga att se andras behov


Arbetstiderna är förlagda på dag- eller kvällspass, samt helger.
Och en del kunder har väntetid på natten.

Körkort och bil är ett krav

Endast skriftliga ansökningar via länken nedan med CV och personligt brev. Glöm inte ange referenser.
Vi kräver utdrag ur Polisens belastningsregistret.

För anställning hos Alma assistans krävs att du har ett Bank ID och godkänner att använda ditt Bank ID i tjänsten.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)
734 92  HALLSTAHAMMAR

Arbetsplats
Alma assistans AB

Kontakt
Emelie Danielsson
emelie.danielsson@friab.se
070-9744299

Jobbnummer
9828895

Prenumerera på jobb från Alma Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Alma Assistans AB: