Sommarvikarie till Nackas bästa hemtjänst
Undersköterskejobb
2026-02-05
Vi söker dig som vill jobba hos oss under sommaren 2026 och som vill ha ett givande och meningsfullt sommarjobb i Nacka. Vi erbjuder ett självständigt arbete med många sociala kontakter. Du brinner för att ta hand om andra människor som behöver omsorg och stöd i sin vardag.
Det är meriterande att du exempelvis är högskole-/universitetsstuderande med behov av sommarjobb och nya erfarenheter som har med din utbildning att göra. Du kanske studerar till undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom eller läkare eller med någon annan inriktning mot just vård- och omsorg och vill skaffa dig praktisk erfarenhet av att arbeta med äldre?
Vi är ett härligt team som alltid fokuserar på kunden och bästa möjliga kvalitet i det arbete vi gör. Du kommer att vikariera när ordinarie medarbetare har semester.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
I hemtjänsten jobbar du i våra kunders eget hem med att ge personen den omsorg och det stöd som hen har rätt till, enligt biståndsbeslutet och den individuella genomförandeplanen.
Arbetsuppgifterna kan handla om hjälp med:
Omsorg och personlig hygien
Stöd med på- och avklädning
Socialt stöd
Måltider
Städning och tvätt
Inköp
Tillsyn
Följeslagning till läkare
Ledsagning till aktiviteter utanför hemmet
Avlösning anhörigstöd där vi tillfälligt avlastar anhörig
Och mycket annat
Om dig:
Du har ett positivt bemötande och ett genuint intresse att hjälpa äldre personer. Du har lätt för att samarbeta och trivs i en flexibel miljö.
Vi tror att du bor i närheten för att resor till och från arbetet inte ska vara belastande. Minimiålder är 18 år och du behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du kan cykla och köra elmoped mellan kunderna. Har du har B-körkort har även scheman där det behövs bil mellan kunderna. Majoriteten av våra slingor är utan bil.
Arbetsperiod och tider:
Du vill jobba under perioden juni, juli och/eller augusti. Minimum är en arbetsperiod på 4 veckor, gärna längre. Det finns möjlighet att jobba extra på behov före och efter sommarperioden.
Arbetstider dagtid 07:15-16:15 alternativt kvällar 15:45- ca 22:45 med tjänstgöring varannan helg i ett rullande tvåveckors schema. Flera olika varianter på fasta scheman finns. Vi har två kontor som du kan utgå från, Ektorp centrum i Nacka eller Igelbodaplatån i Saltsjöbaden.
Din ansökan:
I ansökan vill vi att du anger vilka veckor du är intresserad av att jobba under sommaren. Vill du arbeta som timvikarie före och efter sommaren vill vi att du också skriver det i ansökan.
Urvalsprocessen påbörjas i februari och sker löpande.
Annelies Hemtjänstteam är ett privat företag grundat 2003 och som bedriver hemtjänst i Nacka på uppdrag av Nacka Kommun.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoren har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i olika geografiska områden i Nacka.
Våra omsorgsmedarbetare är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, el-cyklar och elmopeder och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser.
Vi har inget kollektivavtal.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Annelies Hemtjänstteam AB
(org.nr 556351-4560), https://annelieshemtjanst.teamtailor.com
Ektorpsvägen 2
)
131 47 NACKA
