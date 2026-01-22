Sommarvikarie till Kiruna stadsbibliotek
2026-01-22
I Kiruna kan du uppleva allt från storslagen fjällvärld till ett spännande kulturliv, från midnattssol till norrsken, från snöfyllda vintrar till ljusfyllda somrar. Kiruna kommun är Sveriges nordligaste stad som vi nu flyttar på. Kiruna befinner sig därmed i ett spännande läge och framtidstron är stor.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att Kiruna kommuns verksamheter håller en hög kvalitet med invånarna i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av vår värdegrund RASK där respekt, ansvar och samverkan i Kiruna kommun är ledorden.
Publiceringsdatum2026-01-22
Kiruna stadsbibliotek söker sommarvikarie för perioden 15/6 14/8. Som sommarvikarie på biblioteket arbetar du med service gentemot våra besökare i biblioteket och med ansvarar för alla de arbetsuppgifter som till vardags görs på biblioteket. Du bemannar våra informationsdiskar, hjälper till med att ställa upp böcker och håller ordning bland våra medier i biblioteket.
Tjänsten uppgår till 75% av heltidstjänst.Kvalifikationer
Vi ser att du har relevant gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser också att du har god datavana och behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Som person är du självständig och serviceinriktad. Du förmår vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Det är meriterande att tidigare ha arbetet på bibliotek
Du måste kunna visa upp ett giltigt belastningsregister för att få arbeta hos oss med barn och unga. Om du blir kallad till en intervju hos oss måste du därför beställa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Belastningsregister:
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
