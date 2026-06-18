Studentkonsult inom Data & Business Support i Lund!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-06-18
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Vi söker en Studentkonsult inom Administration & Data Support 📊✨
Är du student och vill kombinera dina studier med värdefull arbetslivserfarenhet hos ett internationellt och hållbarhetsfokuserat företag? Nu söker vi en driven och strukturerad studentkonsult som vill stötta ett engagerat team med administrativa uppgifter, datainsamling och rapportering under hösten 2026.
Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill utveckla dina administrativa färdigheter, få insyn i hållbarhetsarbete och bygga erfarenhet från en global verksamhet.
Om uppdraget 🚀
Som studentkonsult kommer du att stötta teamet med varierande administrativa och koordinerande uppgifter. Rollen passar dig som trivs med struktur, är noggrann och gillar att arbeta med data och information.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stödja rapportering kopplad till hållbarhet och producentansvar
Samla in, koordinera och sammanställa information från interna intressenter
Följa upp information och volymer tillsammans med externa samarbetspartners
Skapa och uppdatera standardiserade presentationer och rapportunderlag
Bidra till effektivisering av interna arbetsprocesser
Stödja projekt med datainsamling, datahantering och administration
Vi söker dig som 🎯
Studerar på högskola eller universitet och har minst ett år kvar av dina studier
Är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer
Har god administrativ förmåga och känner dig bekväm med att arbeta i Office-paketet, särskilt Excel och PowerPoint
Har god kommunikativ förmåga på engelska, både i tal och skrift
Är självgående, ansvarstagande och trivs med att samarbeta med många kontaktytor
Det är meriterande om du har intresse för hållbarhetsfrågor, rapportering eller datahantering.
Praktiska detaljer:
📍 Placering: Lund 🕒 Omfattning: Cirka 50 % (ca 20 timmar per vecka) 📅 Uppdragsperiod: 10 augusti 2026 – 31 december 2026 🏢 Arbete sker på plats i Lund 💊 Drogtest genomförs innan uppdragsstartPubliceringsdatum2026-06-18Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌟
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7939185-2060703". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Stortorget (visa karta
)
222 23 LUND Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9971292