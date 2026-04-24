Sommarvikarie till Iris Utvecklingscenter Enköping
Vill du i sommar jobba på en arbetsplats med engagerade medarbetare med möjlighet att utveckla din roll tillsammans i ett professionellt team? Vi jobbar nära våra klienter i en lugn och härlig miljö. Iris utvecklingscenter Enköping är ett HVB-hem med inriktning mot samsjuklighet med beroende och psykisk ohälsa. Verksamheten ligger i Grillby ca 1 mil utanför Enköping.
Uppdraget och din roll
Som behandlingspedagog har du ett stort ansvar för våra klienters välbefinnande. Tillsammans med övrig personal är du en förebild och ansvarar för att skapa trygghet och stabilitet i vår verksamhet. I ditt ansvarområde ingår ett kvalificerat omvårdnads- och motivationsarbete där vi bygger trygga relationer för behandling och motivation till nya mindre riskfyllda sätt att leva. Du arbetar både i team och självständigt med klienternas behandlingsinsatser.
Din profil och bakgrund
För att lyckas i rollen så är du en person som står tryggt med båda fötterna på jorden. Du är en öppen och positiv person som har god förmåga att lyssna och möta människor där de är. Du har förmåga att motivera och entusiasmera samtidigt som du, vid behov, inte har svårt att arbeta med gränssättning. Du skall vara flexibel samtidigt som du förstår vikten av att hålla rutiner. Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning mot socialt arbete, t.ex. behandlingspedagog alternativt annan, av oss bedömd, likvärdig utbildning och erfarenhet. Meriterande är vidareutbildningar eller kurser inom exempelvis ACT, MI, Återfallsprevention, NADA, Yoga, Mindfulness, Krim m.m. Alla som arbetar hos oss förstår vikten av respektfullt och varmt bemötande, gentemot både kollegor och våra klienter. Du förstår att vi människor har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Iris Utvecklingscenter Enköping är ett boende med heldygnsvård och verksamheten är belägen i ett lugnt och vackert samhälle cirka 1 mil utanför Enköping. På enheten bor både kvinnor och män från 18 år och uppåt, med beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa.
Iris Utvecklingscenter drivs av medarbetare som vill skapa förändring för människor i livsproblem grundat i beroende och psykisk ohälsa. Vårt syfte är att med individuellt formade behandlingsprogram hjälpa våra klienter att nå bestående förändring - en hållbar och värdig vardag. Iris Utvecklingscenter AB grundades 1986 och är ett medarbetarägt vårdföretag som idag har verksamheter i Enköping, Hestra, Mullsjö, Ryfors, Simtuna och Stockholm. Vi har alltid satsat på kunskap och fortsätter att utveckla vår verksamhet för att möta nya och gamla behov i vår målgrupp.
Vi ser fram emot din ansökan!
Intervjuer sker löpande och vi vill tillsätta tjänsten så snart som möjligt så vänta inte med att skicka in din ansökan snarast.
Detta är en timanställning med varierande arbetstid, främst dag/kväll men även nattpass med sovande jour kan förekomma. Alkohol och drogtest görs för slutkandidater i alla våra rekryteringar och registerutdrag ska visas upp.
Läs mer om vår verksamhet http://www.irisuc.se/Kontaktperson för detta jobb
Lotta Demker
Verksamhetschef
0171-620409lotta.demker@irisuc.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Iris Utvecklingscenter AB
(org.nr 556556-8846)
756 45 GRILLBY
9873948