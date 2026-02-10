Sommarvikarie sökes till 35-årig man i Mora!
Vill du ha det roligaste jobbet? Då är det jobbet som personlig assistent hos oss du ska söka!
Till vår brukare i Mora söker vi nu en personlig assistent för sommarvikariat. Möjlighet finns till fortsatt vikariat ytterligare ett år.
Vi skulle uppskatta om du är en aktiv person som gillar friluftsliv då brukarens fritidsintressen bl.a. är att åka inlines, cykla och vara ute i naturen.
Vi är alltid två assistenter på dagtid men kväll och natt får man arbeta ensam. Vi arbetar strukturerat efter schema för att brukaren ska få den struktur han behöver.
Brukaren har inget tal utan all kommunikation sker med hjälp av tecken och bilder. Brukaren förstår talat språk.
Utbildning och erfarenhet av autism ser vi som en merit men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• Du ska trivas att arbeta i grupp men även kunna ta eget ansvar.
• Ser gärna att du delar brukarens intresse att vara ute i naturen.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och i skrift är en förutsättning för arbetet
Arbetstider: Dag, kväll, natt
Anställningsvillkor: Vikariat under sommaren 2026 med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgraden är ca 80 %.
Intervjuer och introduktion sker löpande under hela annonsperioden. Utdrag ur polisens belastningsregister krävs vid ev. anställning hos oss.
Tillträde: juni 2026 eller enligt överenskommelse.
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
