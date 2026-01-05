Sommarvikariat undersköterska - Innerstan

Aleris Sjukvård AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-01-05


Vill du göra skillnad på riktigt i sommar och bidra med din kompetens som undersköterska? Är du engagerad, flexibel och trivs med ett självständigt arbete? Då kan ett sommarvikariat hos oss på Aleris Basal hemsjukvård vara något för dig!
Vi söker nu semestervikarier till vår verksamhet i Innerstan. Arbetstiderna är förlagda till kvällar, helger och röda dagar, när vårdcentralerna har stängt.

Publiceringsdatum
2026-01-05

Om företaget
Inom Basal hemsjukvård arbetar vi på uppdrag av vårdcentraler och husläkarmottagningar under tider då de är stängda - kvällar, nätter och helger. Våra team utgår från fem geografiska platser i Stockholms län.Aleris Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, där även ASIH, specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Rollen
Som undersköterska hos oss arbetar du på delegering av sjuksköterska. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:

Läkemedelsadministrering

Insulin, sond, stomi och inhalation

Lättare sårvård

Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare och använder Epsilon för planering av arbetspass.
Vi utgår från kontoret på Sabbatsbergs sjukhus vid Odenplan, och patienterna finns inom ett avgränsat geografiskt område. På innerstadens enhet har vi både gå- och bilslingor. Detta innebär att du tar dig runt i våra miljöklassade bilar, alternativt till fots.
Vårt erbjudande
Som semestervikarie hos Aleris erbjuder vi dig:

En strukturerad introduktion anpassad för sommarvikariat

Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för patienterna varje dag

En god arbetsmiljö med närvarande ledarskap och korta beslutsvägar

Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet inom hemsjukvård

Chans till fortsatt timanställning efter sommaren

Om dig
Vi söker dig som:

Är utbildad undersköterska och har skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen

Har erfarenhet av eller är trygg med delegerade arbetsuppgifter

Har god datorvana och gärna erfarenhet av TakeCare

Innehar B-körkort

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom hemsjukvård.Som person är du ansvarstagande, självständig och lugn i föränderliga situationer. Du arbetar strukturerat även i ett högre tempo och har alltid patienten i fokus.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning

Omfattning: Vid behov

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: Enligt överenskommelse

Kollektivavtal: Finns

Så ansöker du
Låter detta som ett sommarjobb för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att söka.
I rekryteringsprocessen använder vi specialanpassade tester för att säkerställa relevant kompetens. Tester skickas automatiskt till kandidater som uppfyller grundkraven.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas få välkomna dig till Aleris i sommar!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6989161-1772251".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aleris Sjukvård AB (org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Olivecronas väg 1 (visa karta)
113 24  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aleris Sverige

Jobbnummer
9668774

