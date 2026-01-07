Sommarvikariat Polarbageriet i Älvsbyn 2026
Polarbröd satsar för framtiden och har under det senaste året gjort stora investeringar för att maximera produktionskapaciteten i bageriet i Älvsbyn.
Vi utvecklar teknik, processer och arbetssätt för att fler ska kunna njuta av vårt goda bröd.
Vi söker nu processoperatörer för sommarvikariat till Älvsbyn.
Som sommarvikarie i processoperatörsrollen ansvarar du för att styra och övervaka de olika processerna efter produktionslinjen och utför löpande underhåll. Du ställer in och justerar maskiner, banverk och övervakar flödet efter linjen. Du ansvarar för att de produkter som produceras är av fullgod kvalitet. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är självgående, ansvarstagande och samarbetar väl. Ständiga förbättringar är ett ledord.
Arbetets omfattning är heltid och du kommer att arbeta skift, där både natt- och dagtidspass ingår rullande i schemat.
För att jobba som processoperatör på Polarbröd är du minst 18 år och vi ser gärna att du har teknisk utbildning på lägst gymnasienivå (gärna inom teknikprogrammet, el-& automation, industriprogrammet, drifttekniker/processoperatör eller motsvarande) alternativt teknisk erfarenhet från annan likvärdig industri. Teknisk utbildning eller likvärdig erfarenhet är meriterande, dock inget krav för tjänsten.
Ditt engagemang och din förmåga att självständigt använda digitala verktyg i ditt arbete är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna leverera bästa möjliga kvalitet.
Det är en fördel om du vill arbeta under båda semesterperioderna, det vill säga vecka 26-33. Om du inte jobbat hos oss tidigare ser vi positivt på om du har möjlighet att börja anställningen tidigare än vecka 25. Vi har ytterst begränsad möjlighet att bevilja semestervikarier ledigt under semesterperioderna.
Villkor: Lön enligt gällande kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Vill du vara med och göra världen lite godare?
Vi finns för att skapa möjligheter att leva gott och sunt nu och i generationer. Tillsammans med våra medarbetare vill vi utmana och ställa om matsystemet, så att det stärker vår planet.
Därför investerar vi helhjärtat i hållbara lösningar, nu och i framtiden. Egen vindkraft, elektrifiering, tågtransporter och hållbara råvaror är bara några exempel. Hållbarhet gäller även dig som medarbetare. För på samma sätt som vår verksamhet måste vara hållbar, ska också du hålla i år framöver. Vi erbjuder en arbetsplats som är rolig, spännande, trygg och utmanande, där du kan ha balans mellan jobb och fritid. Vi brukar säga att vi lånar dig från din familj. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/21". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polarbröd AB
(org.nr 556168-8705) Arbetsplats
Älvsbyn Kontakt
Annette Lagerskog / Produktionsledare 010-4506091 Jobbnummer
9670475