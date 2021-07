Sommarvikariat Personlig Assistans Hallen 2021 - Åre Kommun, Personalavdelningen - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Åre

Åre Kommun, Personalavdelningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åre2021-07-08Åre är en av Sveriges mest kända turistorter. Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. Vi ser till att det där självklara fungerar: att våra barn har det bra i skolan, att vägarna är välplogade och att våra äldre har en meningsfull tillvaro. Men vi nöjer oss inte där. Tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot en hållbar framtid.Dynamik, service och bemötande är en given del i vår vardag. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.Rekryterings- och Bemanningsenheten stöttar kommunens verksamheter inom hemvård, LSS, förskola, måltid samt städ med vikarier när behov uppstår. Nu söker vi dig som vill arbeta som undersköterska eller vårdbiträde i vår verksamhet inom hemvård och i Hallen i sommar.2021-07-08Som personlig assistent hos oss i Åre kommun ska du ge ett individuellt anpassat stöd präglat av lyhördhet för individens förutsättningar, önskemål och behov.Vi kompletterar kunden där funktionsnedsättningen sätter gränser vilket omfattar personlig omvårdnad och hygien, hushållssysslor och assistans vid vardagliga aktiviteter. Du kommer att vara placerad i Hallen.Du ska hjälpa vårdtagaren i sitt dagliga liv med allt vad det innebär. Förutom att hjälpa till med hygien, planering och städning så ska du finnas till för att umgås och sätta guldkant på deras tillvaro. I arbetet ingår dokumentation enligt lagstiftning.De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande:Kvinna, 47 år, Hallen:Kvinnan har eget boende i lägenhet. Inget tal, kommunikation sker på annat sätt. Sondmatning gäller och uppdraget sträcker sig över sommaren med start omgående samt god möjlighet till förlängning hösten 2021 som timvikarie. Dina arbetspass är förlagda på dygnsbasis.Man, 55 år, Hallen:Boende i egen villa och husdjur finns i hemmet. Hustrun är delaktig i omvårdnaden. Inget tal, kommunikation sker på annat sätt. Mycket medicinering samt sondmatning ingår i uppdraget och mannen är sängliggande men lyfthjälpmedel finns att tillgå. Start omgående med god möjlighet till förlängning hösten 2021 som timvikarie. Dina arbetspass är förlagda på dygnsbasis.Vi söker dig som har erfarenhet av jobbet som personlig assistent och vi ser det som meriterande om du är utbildad personlig assistent, eller har likvärdig utbildning. Dock inget krav.Du ska vara lyhörd, flexibel och genuint intresserad av människor. Du ska kunna se-, lyssna in- och bekräfta människan du möter. Du ska kunna läsa, tala och uttrycka dig i skrift på svenska obehindrat.Arbetet kräver att du har en god samarbetsförmåga och lätt kan sätta dig in i nya arbetsförhållanden. Det förutsätts också att du är mycket ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt.Du får ett färdigt schema under semesterperioden som slutar v. 33, med goda möjligheter till arbete även efter denna period.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Körkort är ett krav om du inte har boende i Hallen.Förtydliga gärna i din ansökan vad du har för tidigare erfarenheter som kan vara relevanta.ÖVRIGTI den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Anställningen är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidDeltid. Sommarjobb / Säsongsanställning Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde sker omgående., upphör: 2021-08-22 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-22Åre Kommun, Personalavdelningen5853191