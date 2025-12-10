Sommarvikariat Med Bonus: Undersköterska, Boendeassistent Och Stödassistent
2025-12-10
Är du positiv och gillar att ta väl hand om andra människor? Då har du hamnat helt rätt! Till äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning söker vi cirka 500 sommarvikarier. Vi välkomnar både sökande med och utan tidigare erfarenhet. På Gotland kan du dessutom kombinera sommarjobbet i omsorgen med en somrig semesterkänsla på fritiden. Härligt va?
Vi strävar efter att vara en flexibel arbetsgivare. Du kan jobba som timvikarie och själv styra din tillgänglighet, eller välja ett fast schema med arbetstid förlagd under dag, kväll och helg. Vi har även rena nattjänster.
Alla våra sommarvikarier har rätt till individuell lönesättning samt friskvårdsbidrag om 250kr/mån.
Sommarbonus & Fastlandskampanj
Om du kan och är villig att jobba heltid på ett fast schema i minst sex sammanhängande veckor så kan du få ta del av sommarbonusen. Den ger dig, utöver ordinarie lön:
1000 kr extra per vecka, på arbetsplatser utanför Visby
500 kr extra per vecka, på arbetsplatser i Visby
Kommer du från fastlandet för att sommarjobba hos oss? Då finns även möjlighet att nyttja vår fastlandskampanj. Den innefattar resebidrag t/r om max 500kr/resväg samt hyresbidrag på upp till 450 kronor/dygn. Det går fint att kombinera både sommarbonus och fastlandskampanj, sålänge man uppfyller respektive erbjudandes villkor. Vi vill att det ska vara både roligt men också enkelt att välja ett sommarjobb hos just oss!
Observera att alla ersättningar förmånsbeskattas och att särskilda villkor gäller. Läs mer på: gotland.se/sommarbonus
Våra arbetsplatser
Samtliga arbetsplatser har heltidsmåttet 37 tim/vecka med schema som innebär varierande arbetstider under dag, kväll, och helg. Nattjänsterna är 34,33 tim/vecka.
Äldreboenden & demensboenden: Här jobbar du i team tillsammans med sjuksköterskor och annan legitimerad vårdpersonal för att ge de boende en god livskvalitet och en meningsfull vardag. Boendena är bemannade dygnet runt och finns på sex orter runt om på ön: Fårösund, Slite, Bro, Klintehamn, Roma och Visby.
Hemtjänsten: Här får du besöka människor som bor hemma men som har behov av olika sorters hjälpinsatser för att kunna klara vardagen. Vi har hemtjänstgrupper som täcker hela ön och som är bemannade dygnet runt.
Korttidsenheten: Här ger du vård till människor som exempelvis beviljats tillfällig vistelse för återhämtning efter en sjukhusvistelse eller för den som är i väntan på plats till ett annat boende. Korttidsenheten ligger i Visby.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning: Stötta och motivera både barn och vuxna i deras vardag, utifrån deras individuella behov. Här ingår bland annat gruppbostäder, servicebostäder, boendestöd och korttidshem.
När du skickar in din ansökan väljer du själv inom vilken/vilka av ovanstående verksamheter som du är intresserad av att sommarvikariera.

Arbetsuppgifter
Gemensamt oavsett arbetsplats är att du jobbar med brukaren i fokus för bästa möjliga vård och livskvalitet. Dina arbetsuppgifter kan se olika ut beroende på arbetsplats, men vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Social tid, aktiviteter och promenader
Matlagning, städning och tvätt
Ledsagning och stöd i det dagliga livet
Personlig omvårdnad såsom hygien, dusch och toalettbesök
Medicinering och andra delegerade HSL-insatser
Kontakt med anhöriga
Dokumentation
Vem är du?
Det viktigaste för oss är att du är genuint intresserad av att få bidra och göra skillnad i andra människors liv. Vi ser därför följande egenskaper som mycket viktiga:
Positiv, lyhörd, ansvarsfull och flexibel
Bra på att samarbeta med andra
Trygg i det svenska språket, både i tal och skrift
Minst 18 år (eller 16 år om du studerar vård- och omsorgsprogrammet)
Följande är meriterande, men inte ett krav:
Tidigare erfarenhet eller utbildning inom området
B-körkort, särskilt för tjänster inom hemtjänsten
Innan vi kan erbjuda anställning behöver du kunna visa upp ett fysiskt, oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister samt ett personbevis från Skatteverket.
Vår rekryteringsprocess
Vår rekryteringsprocess

Vi återkopplar normalt sett inom några arbetsdagar från det att vi fått in din ansökan. Om du går vidare kallas du i ett första steg till en intervju med vår AI-avatar Tengai. Den hjälper oss att effektivisera och säkerställa en transparent och jämlik process för alla kandidater. Du väljer själv när du vill genomföra intervjun som tar ca 20 minuter. Vi ser gärna att du genomför intervjun inom 7 dagar. Om du går vidare i processen bokas du därefter in till en andra och sista intervju med en av våra rekryterare. Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Region Gotland
(org.nr 212000-0803)
Gotland (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Region Gotland Kontakt
Rekryterare till äldreomsorgen
Lotta Segerdahl-Vahlby lotta.segerdahl-vahlby@gotland.se 0498-269325
9637811