Sommarvikariat Lokalvårdare Grycksbo vårdcentral 50%
Region Dalarna / Städarjobb / Falun Visa alla städarjobb i Falun
2026-02-25
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Regionservice uppdrag är att leda, utföra, utveckla och effektivisera servicetjänster tillsammans med verksamheter inom Region Dalarna, i samverkan med regionens kommuner eller genom samarbete med externa aktörer. Det gör vi inom serviceområden såsom fastighetsdrift, kost och måltid, logistik, lokalvård, tvätteri och vårdnära service. Vår ambition är skapa en förbättring- och utvecklingskultur där vi tillsammans är bäst på att varje dag bli lite bättre. Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Regionservice har cirka 550 medarbetare och verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Sommarvikariat Lokalvårdare Grycksbo vårdcentral 50%Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Är du vår nästa sommarjobbare som lokalvårdare på Grycksbo vårdcentral i Region Dalarna? Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande. Du kommer att ansvara för att uppdraget utförs med rätt kvalité för säkerhetsställande av patientsäkerheten och effektivitet som gör våra kunder nöjda. Arbetet kommer att utföras själv och ställer därför höga krav på dig som person. Arbetstiderna är tidig morgon måndag - fredag på 50% Arbetet inleds med en introduktion inom det aktuella områdena.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
minimiålder 18 år
har lätt för att uttrycka dig i svenskt tal och skrift
Meriterande:
erfarenhet från lokalvård eller andra serviceyrken som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
Vi söker dig som har ett brinnande intresse och engagemang för service och har känsla och förståelse för hur olika typer av människor ska bemötas. Du är ansvarsfull, har en vilja att lära dig olika uppgifter inom lokalvården. Du strävar efter att göra ett noggrant arbete där nöjda kunder är i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RsD:2026:017". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Samordnare
Petra Åstrand Jobbnummer
9763973