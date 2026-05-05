Sommarvikariat inom hemsjukvård, fysioterapeut
Ett sommarjobb inom hemsjukvården är fullt av personliga möten där du gör skillnad - i människors vardag och hem. Hos Bräcke diakoni söker vi nu sommarvikarierande fysioterapeuter till hemsjukvården i Linköping City Syd. Vi är idéburna och arbetar med omtanke, helhetsansvar och långsiktighet. Hos oss får du ett jobb där varje möte räknas.
Ditt jobb i sommar
Som sommarvikarie som fysioterapeut arbetar du dagtid med hemrehabilitering som en del av Bräcke hemsjukvård i Linköping. Du möter patienter i deras hem och på trygghetsboenden och samverkar tätt med arbetsterapeuter, sjuksköterskor och kollegor i hemtjänsten. Du bidrar till ökad livskvalitet genom att stärka patienters förmåga att klara sin vardag på ett tryggt och självständigt sätt. Ditt jobb kan handla om att:
genomföra funktions- och rörelsebedömningar,
planera och utföra rehabiliterande insatser tillsammans med patienten,
arbeta med träning, fallprevention och hjälpmedel,
stödja omsorgspersonal i vardagsrehabiliterande arbetssätt,
samverka med anhöriga, kollegor och andra vårdaktörer.
Vem vi söker
Du är legitimerad fysioterapeut och trivs i ett självständigt arbete där du planerar och ansvarar för din arbetsdag, samtidigt som du bidrar aktivt i teamets gemensamma arbete. Du är trygg i din yrkesroll, har ett gott bemötande och arbetar med patientens behov i fokus.
Legitimerad fysioterapeut
B-körkort och kan cykla
Du pratar och skriver obehindrat på svenska och har grundläggande datorvana
Meriterande
Erfarenhet av hemrehabilitering, särskilt boende eller funktionshinderområdet
Erfarenhet av journalsystemet Treserva
Bräcke hemsjukvård - Linköping City Syd
I Linköping City Syd har Bräcke diakoni ett helhetsansvar för omsorg, hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Här arbetar cirka 150 engagerade kollegor tillsammans i våra verksamheter. Genom nära samverkan mellan hemsjukvård, hemtjänst och rehab skapar vi trygghet, kontinuitet och helhet i vården för människor som vill fortsätta leva sitt liv hemma.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks, i vardagen. Det innebär:
en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
trygghet genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Bräcke Västergårdsväg 5 (visa karta
)
418 77 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemsjukvård och hemrehabilitering Linköping Kontakt
Ann-Charlotte Agnetorn 013-1900455 Jobbnummer
9891172