Sommarjobbare till Produktion - BillerudKorsnäs Sweden AB - Maskinförarjobb i Kalix

BillerudKorsnäs Sweden AB / Maskinförarjobb / Kalix2019-12-21Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en hållbar framtid? Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. Vi har en informell, förbättringsinriktad företagskultur som uppmuntrar individen till att tänka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa värde. BillerudKorsnäs är ett internationellt företag med stark lokal förankring som utvecklas och växer. Vill du växa med oss och utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid?Sommarjobbare till ProduktionÄr du en lagspelare som tar ansvar, gillar problemlösning och vill arbeta mot gemensamma mål? Vill du få möjligheten att arbeta inom ett internationellt bolag med stark lokal förankring som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid? Oavsett om det är ett första arbete efter studier eller om du vill testa något nytt så har vi ett spännande och utvecklande sommarjobb för dig!Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning bidrar med till verksamheten och välkomnar därför särskilt kvinnliga sökanden samt sökanden med olika bakgrund och erfarenhet.Om tjänsternaVi söker nu efter ca 30 Operatörer till våra produktionsanläggningar på vårt bruk i Karlsborg.Som operatör är du en viktig del i ett team där samtliga medlemmar arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål. Här kommer du att få möjlighet att aktivt delta i både arbetsmiljö- och förbättringsarbete. Vi sätter höga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre. Vår arbetsmiljö är viktig och präglas av ett högt säkerhetstänkande, dialog och trivsel. Tillsammans ser vi till att produktionen sker med säkerheten främst, och alltid med högsta kvalité.Du kommer att få upplärning på plats i tex truck och travers.Den vanligaste arbetstiden är förlagd till 5-skift men även dagtid, 2-skift och 4-skift förekommer. Vikariaten är av skiftande längd under perioden juni, juli och augusti med varierande upplärningstid så ange i din ansökan när du finns tillgänglig att börja.2019-12-21Avslutad eller pågående gymnasieutbildning med godkända betygB-körkort är ett kravGoda kunskaper i svenska, i både tal och skriftMåste ha fyllt 18 årJobbet bygger till stor del på teamarbete vilket innebär att du uppskattar och har lätt för att samarbeta och agerar på ett respektfullt och prestigelöst sätt gentemot dina medarbetare för att främja gruppen och relationen med andra människor. Samtidigt är det viktigt att du kan ta ansvar för eget arbete och utveckling, är analytisk och tycker om att fokusera på detaljer och förstå dess betydelse för helheten. Du arbetar på ett strukturerat sätt med säkerheten i fokus även vid stressigare situationer. För att lyckas i rollen behöver du ha ett stort engagemang i det du gör och en vilja att ta dig an nya utmaningar.Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta:Ola Cederholm Sektionschef Renseri/Utlastning, tel. 0923-661 76Tobias Kock, Sektionschef Massalinjen, tel. 0923-661 43Tomas Sundkvist, Sektionschef Lut & Kraft, tel. 0923-661 79Peter Carlsson, Sektionschef PM2, tel. 0923-662 35Mikael Strand, Sektionschef TM3, tel. 0923-663 78Mats Karlsson, Sektionschef BM1, tel. 0923-663 44Välkommen med din ansökan senast den 1 Mars. Vi kommer efter ansökningsperiodens slut påbörja urval och du kan förvänta dig någon form av återkoppling under mars eller april.Sista dag att ansöka är 2020-03-01Billerudkorsnäs Sweden ABStrandvägen 395283 Karlsborgsverken5017083