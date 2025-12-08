Sommarjobbare till funktionsnedsättning sökes!
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten / Vårdarjobb / Ulricehamn Visa alla vårdarjobb i Ulricehamn
2025-12-08
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten i Ulricehamn
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som medarbetare inom Verksamhet funktionsnedsättning kan arbetsuppgifterna variera beroende på vilken arbetsplats du har. Centralt för arbetet är att du ger stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning. Grundtanken är att alla ska ha möjlighet att leva på samma villkor - oavsett funktionsvariation.
• Som stödbiträde/stödassistent arbetar du på ett gruppboende eller serviceboende i kommunen. Arbetsuppgifterna kan vara alltifrån omvårdnad, hälso- och sjukvårdsuppgifter, förekommande sysslor i hemmet, ledsagning ute i samhället samt stöd till fritidsaktiviteter såväl hemma som utanför boendet.
• Ett korttidsboende har som uppgift att erbjuda fritidsaktiviteter samtidigt som föräldrar ges avlastning. Här är målgruppen främst barn och unga vuxna.
• Som personlig assistent arbetar du i personens egna hem utifrån den individens behov och önskemål. Även här innebär arbetet såväl omvårdnad som möjliggörande till delaktighet i samhällslivet.
• Boendestödjare arbetar inom socialpsykiatrin, antingen på ett boende eller i individens egna hem. Arbetet ska motivera till självständighet och stärka personens förmåga att strukturera sitt vardagsliv.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Respekt för varje persons behov och önskemål tillsammans med lyhördhet och empati är viktiga egenskaper.
Det är starkt meriterande om du har en pågående eller slutförd utbildning inom vård- och omsorg. Det är också meriterande om du har arbetat med människor på något sätt tidigare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du omfattas av skyddad identitet/sekretessmarkering, kontakta då annonsens kontaktperson.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra semesterperioder är mellan veckorna 25-34 och det är då vi behöver personal. Det finns goda möjligheter att få börja arbeta som timvikarie innan sommaren.
Vi kommer att anordna en utbildningsdag som du behöver gå på om du arbetar på några av våra enheter. De utbildningarna som hålls är brandutbildning, rehabinformation och verksamhetsinformation.
Referenser tas direkt efter telefonintervjun och de riktlinjer som vi har för referenser, är att det behöver vara personer som har/har haft någon ledande position gentemot dig såsom arbetsledare, handledare, mentor eller chef. Referenserna behöver även vara ifrån de två senaste åren. Vi godkänner inte kollegor, vänner eller familjemedlemmar som referenser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293578". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579) Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryterare
Jenny Pipkorn jenny.pipkorn@ulricehamn.se 0321-595590 Jobbnummer
9632396