Sommarjobba som Hjullastförare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Norrköping
2026-02-03
Är du erfaren på att köra hjullastare och vill vara med och bidra till produktionen av alternativa råvaror inom biodrivmedelsindustrin?
Vi på StudentConsulting söker nu Hjullastförare till Lantmännen Biorefineries anläggning i Norrköping inför sommarsäsongen 2026. Här får du en spännande möjlighet att vara en del av Nordens största bioraffinaderi och vara med på den gröna omställningen - från jord till bord!
Vad du kommer att göra:
Som Hjullastförare hos oss kommer du att ha en central roll i att säkerställa att vi får in och hanterar de alternativa råvaror som kommer från bagerier och andra industrier för vidareförädling till etanol, foder och grön kolsyra. Du kör hjullastare och utför kontroller på inkommande råvaror för att säkerställa att försörjningen till vår produktion håller högsta kvalitet. Du arbetar enligt noggrant upprättade driftinstruktioner och bidrar aktivt till att vi når våra produktionsmål.
I din roll kommer du också att genomföra funktionskontroller på maskiner och processobjekt, samt utföra schemalagda rengöringar av maskiner och lokaler. Du kommer även att vara behjälplig med rapportering kring drift, underhåll, kvalitet och säkerhet, samt utföra ronderingar av anläggningen och utrustningen. Vid behov kommer du även att delta i övriga drift- och underhållsarbeten som rör ditt ansvarsområde.
Som Hjullastförare kommer du att ingå i ett team på sex medarbetare för alternativa råvaror och rapportera till Driftchef. Arbetet innebär skiftarbete (intermittent 3-skift), och du kommer vara placerad på vår anläggning i Norrköping.
Varför detta jobb?
En chans att bidra till en hållbar framtid: Genom att vara en del av Lantmännen Biorefineries kommer du att bidra till produktionen av biodrivmedel och andra hållbara produkter.
Utvecklingsmöjligheter: Du får möjlighet att utvecklas och få erfarenhet inom en spännande och innovativ bransch.
Positiv arbetsmiljö: Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och säkerhet står i fokus.
DETTA SÖKER VI
Kvalifikationer och egenskaper:
För att trivas i denna roll ser vi att du har:
God erfarenhet av att köra hjullastare.
Truckkort och erfarenhet av att hantera truck i industriell miljö.
Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Grundläggande datorkunskaper och vana att arbeta i produktionsnära IT-system.
Kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är:
Noggrann och ansvarsfull: Du har förmågan att se helheten i produktionsprocessen och arbetar systematiskt.
Säkerhetsmedveten: Du har ett starkt säkerhetstänk och följer noggrant gällande rutiner och föreskrifter.
En lagspelare: Du arbetar bra tillsammans med andra och är serviceorienterad.
Ordningsam: Du har ett sinne för ordning och reda och trivs med att hålla en strukturerad arbetsmiljö.
Anställningens omfattning:
Detta är ett sommarjobb som sträcker sig från april/maj till slutet av augusti 2026, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär skiftarbete och du kommer vara placerad på vår anläggning i Norrköping.
Vill du vara med och göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team på Lantmännen Biorefineries! Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar framtid och ta ansvar från jord till bord! Så ansöker du
