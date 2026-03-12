Sommarjobba på Tvätteri
2026-03-12
Sugen på att komma och jobba hos oss i sommar? Vi behöver förstärka vårt team under högsäsong och söker personal på deltid i juli/augusti.
Vi söker dig som är glad och positiv, gillar högt tempo, är noggrann och även fysiskt aktiv då det förekommer en del tunga lyft. Vi är ett litet företag så det är viktigt att du passar in i gruppen
Dina arbetsuppgifter kommer främst vara att sortera tvätt, vika, mangla och packa. Det kan även bli att du får ta emot kunder i kassan. Men vi ser gärna att du är flexibel som person och kan hjälpa till där det behövs.
Maila din ansökan till : info@tvatterian.se
Vi håller intervjuer löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: info@tvatterian.se Omfattning
