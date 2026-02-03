Sommarjobba och timvikariera som Biblioteksassistent
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten / Assistentjobb / Falkenberg Visa alla assistentjobb i Falkenberg
2026-02-03
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen är kommunens tredje största förvaltning. Vi är 180 anställda med ett brett ansvarsområde inom bibliotek, kulturskola, museum och offentlig konst, fastighet och projekt, gata och trafik, hamn, park och kust, anläggning och bad, öppen ungdomsverksamhet, föreningsstöd, samt konsument- och budgetrådgivning.
Biblioteken i Falkenberg består av stadsbiblioteket i Argus, fyra lokalbibliotek och två biblioteksbussar. Idag jobbar 25 personer i biblioteksorganisationen.
Nu söker vi biblioteksassistenter för timanställning inom Biblioteken i Falkenberg. Som timanställd förväntas du kunna arbeta på flera bibliotek och det kan variera i tid och omfattning beroende på verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Tjänsten avser timanställning utifrån verksamhetens behov året runt, där arbetstid även kommer att förläggas under sommarmånaderna för att ersätta ordinarie personals semester.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
* Hjälp och vägledning till bibliotekets besökare vid bibliotekets informationsdiskar.
* Bokuppsättning och annan mediehantering.
* Andra förekommande arbetsuppgifter på folkbiblioteken.
Tjänstgöringen kan förläggas till Stadsbiblioteket i Falkenberg, lokalbiblioteken i Slöinge, Ätran, Vessigebro, Ullared samt på biblioteksbussarna. Du kommer, tillsammans med övriga kollegor, att vara bibliotekets ansikte utåt. Det är därför viktigt att du har ett inkluderande och relationsskapande förhållningssätt.
Tjänstgöring kan även förekomma under kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som minst innehar en treårig gymnasieutbildning.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete på ett folkbibliotek, servicearbete eller pedagogiskt arbete.
För att trivas hos oss är du utåtriktad, social, flexibel och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Det är viktigt att du har intresse av att läsa böcker och vilja att förmedla lästips till våra besökare som är i alla åldrar.
Goda IT-kunskaper är en nödvändighet.
För tjänsten ser vi följande som meriterande:
* Pågående eller avslutade akademiska studier i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren ser som likvärdig.
* Erfarenhet av biblioteksarbete.
* Språkkunskaper utöver engelska.
* B - körkort.
* C - körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kompletterar den övriga arbetsgruppen.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301873 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Kontakt
