Sommarjobb: Vikariera som Stadsbonde
Göteborgs Stad söker dig som vill odla hållbart mitt i staden.
Har du gröna fingrar och intresse för småskalig, ekologisk grönsaksodling? Nu har du chansen att prova på livet som stadsbonde under sommaren!Dina arbetsuppgifter
Vad innebär jobbet?
Du ansvarar för skötseln av våra modellodlingar på Angereds gård och Lilla Änggården. Här odlas grönsaker enligt market gardening-principen effektiv och klimatsmart odling på liten yta. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Skörd, bevattning och ogräsrensning
• Användning av mindre maskiner, t.ex. tvåhjulstraktor
• Leverans av färska grönsaker till kommunala verksamheter i närområdetKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av ekologisk odling
• Har B-körkort
• Är självgående, ansvarstagande och har god fysisk förmåga
• Gärna har studerat (eller studerar) småskalig grönsaksodling
Praktisk information:
Period: 1 juli -11 augusti
Omfattning: 6 veckor, varav de två första innebär upplärning tillsammans med ordinarie stadsbonde. Därefter arbetar du självständigt.
Skicka gärna in din ansökan direkt, då urvalet sker löpande!Anställningsvillkor
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.Om företaget
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Fast månadslön
