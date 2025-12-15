Sommarjobb utemiljö
Som sommarjobbare hos Tunabyggen har du omväxlande arbetsuppgifter, du fixar och snyggar till i våra områden och du får vara mycket utomhus!
Vi vill att du som söker är bra på att samarbeta och att du gillar att ta ansvar. Du är engagerad och är inte rädd för att hugga i!
Tillsammans med andra sommarjobbare håller du rent och snyggt i våra områden och utrymmen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Rensa rabatter
Klippa gräs
Plocka skräp
Trimma buskar
Städa utrymmen, t ex tvättstugor och förråd
För att söka sommarjobb hos oss ska du vara folkbokförd i Borlänge, du ska ha fyllt 16 år vid anställningens början och du får vara högst 19 år vid anställningens slut. Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete är det ett plus!
Sommarjobben är uppdelade i två perioder:
Period 1: 15 juni - 10 juli
Period 2: 13 juli - 7 augusti
Du måste kunna arbeta hela den period du söker till, vi kan inte ge dig semesterledighet.
Information och ansökan
I din ansökan anger du vilken/vilka perioder du är intresserad av att jobba. Om du söker till båda perioderna ökar dina chanser.
Vi vill att du lämnar CV, personligt brev och att du berättar om du har B-körkort.
Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2026!
För mer information om tjänsten kontakta:
Anna Ingmarsson, fastighetschef, tfn 0243-733 13 eller Ulf Modén, områdeschef, tfn 0243-735 30.
Facklig företrädare Fastighetsanställdas förbund Ari Perdén, 0243-733 75.
Om TunabyggenTunabyggen är ett av Dalarnas största bostadsföretag. Vi äger och förvaltar egna fastigheter och vi har också affärsuppdrag att förvalta Borlänge kommuns och andra externa kunders fastigheter. Vi är ca 100 medarbetare i vår organisation. Vi eftersträvar mångfald vad gäller ålder, kön och kulturell bakgrund bland våra medarbetare. Vår vision är Tunabyggen, det självklara valet!
Som medarbetare hos Tunabyggen förväntar vi oss att du, i dina möten med våra kunder, med kollegor och andra du möter i ditt arbete, agerar utifrån vår värdegrund:
• Jag finns här för våra kunder.
• Jag ser möjligheter.
• Jag möter varje människa med respekt.
Se mer information om oss på http://www.tunabyggen.se/
