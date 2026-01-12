Sommarjobb tvättbiträde
2026-01-12
Vi erbjuder dig ett arbete där laganda och god kamratskap är viktigt - vi är alla en del i en viktig kedja.
Tvätteriet förser vården med textilier av olika slag, allt från personalkläder och patientkläder till handdukar och lakan. Arbetet består bland annat av att sortera och tvätta textilier som vi därefter tar hand om på olika sätt och levererar ut till våra kunder i regionen.
Om dig
Du har en avslutad gymnasieutbildning (treårig) eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du håller tider, är ansvarsfull och noggrann i ditt arbete. Du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tillmötesgående i ditt bemötande för att vi tillsammans ska kunna utföra uppdraget på bästa sätt.
Vikariat är företrädesvis under semesterveckorna, även timvikariat under våren kan bli aktuellt.
Din framtida arbetsplats
Tvätteriet är en del av basenheten logistik som ansvarar för hela Region Kalmar läns materialförsörjning, vilket innefattar bland annat avrop, leveransbevakning, förrådshantering, interna transporter samt upplockning av sjukvårdsartiklar, textilier och hjälpmedel. Vi hanterar läkemedel som kan vara med och rädda liv, samt sjukvårdsartiklar, textilier och hjälpmedel som kan höja livskvalitén och sjukhusvistelsen för våra invånare.
Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Madeléne Andersson, rekryterande chef 010-3586292 Jobbnummer
