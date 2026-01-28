Sommarjobb som mäklarassistent i Visby
Bertwig Fastighetsförmedling AB / Inköpar- och marknadsjobb / Gotland Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gotland
2026-01-28
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bertwig Fastighetsförmedling AB i Gotland
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad mäklarassistent till vårt kontor i centrala Visby för sommaren 2026.
Som mäklarassistent kommer du att vara ett viktigt stöd för våra fastighetsmäklare i det dagliga arbetet. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter med både administrativa inslag och kundkontakt. Du kommer att ha kontakt med kunder och myndigheter via telefon, e-post och personliga möten.
Eftersom vi har uppdrag över hela Gotland kan arbetsuppgifterna även omfatta visningar och andra aktiviteter utanför kontoret, vilket gör att B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som:
• Har ett professionellt och positivt bemötande
• Trivs med kundkontakt och service
• Är strukturerad, ansvarstagande och flexibel
• Gärna har tidigare erfarenhet av service- eller kundnära arbete (meriterande men inget krav)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att bidra till teamet.Publiceringsdatum2026-01-28Så ansöker du
Skicka din ansökan till Nicklas Ivarsson på Nicklas@bertwig.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi vill dock ha din ansökan senast 15 mars 2026.
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Nicklas på 0733- 660 330, eller e-post nicklas@bertwig.se
.
Tjänsten avser preliminärt perioden 1 juni till och med 1 augusti 2026. Arbetstiden omfattar deltid och som minst 72,5%. Utöver detta kan arbete ske kvällar och helger om mäklarna behöver hjälp med visningar.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: nicklas@bertwig.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bertwig Fastighetsförmedling AB
(org.nr 556981-2067)
Söderväg 1 C (visa karta
)
621 58 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9708689