Sommarjobb Servitris/Servitör

TG Drift AB / Servitörsjobb / Leksand
2026-01-05


Nu söker vi fler medarbetare till vår restaurang till sommaren.
Är du intresserad av och kunnig inom mat och dryck? Och vill leverera en minnesvärd upplevelse för våra gäster? Skicka in er ansökan till oss.
Vi söker dig som är kunnig, engagerad och som har passion för service, mat och dryck.
Huvudsakliga arbetsuppgifter servering av a la carte och gruppmiddagar under lunch och middag. förberedelser och återställande utav restaurangen. Dryckeskunskap är meriterande.
Du kommer erbjudas arbete både vardagar och helger, majoriteten av tiden är kvällsarbete. Arbetstiderna är varierande, både i tid, dagar, kvällar och helger. Krav: körkort och svenska i tal och skrift.
Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig till oss! Skicka in din ansökan redan idag. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rekrytering@tallbergsgarden.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris eller Servitör".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
TG Drift AB (org.nr 559187-8474), http://www.tallbergsgarden.se
Holgattu 1 (visa karta)
793 70  TÄLLBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tällbergsgårdens Hotell

Jobbnummer
9669858

