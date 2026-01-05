Sommarjobb Servitris/Servitör
TG Drift AB / Servitörsjobb / Leksand Visa alla servitörsjobb i Leksand
2026-01-05
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TG Drift AB i Leksand
Nu söker vi fler medarbetare till vår restaurang till sommaren.
Är du intresserad av och kunnig inom mat och dryck? Och vill leverera en minnesvärd upplevelse för våra gäster? Skicka in er ansökan till oss.
Vi söker dig som är kunnig, engagerad och som har passion för service, mat och dryck.
Huvudsakliga arbetsuppgifter servering av a la carte och gruppmiddagar under lunch och middag. förberedelser och återställande utav restaurangen. Dryckeskunskap är meriterande.
Du kommer erbjudas arbete både vardagar och helger, majoriteten av tiden är kvällsarbete. Arbetstiderna är varierande, både i tid, dagar, kvällar och helger. Krav: körkort och svenska i tal och skrift.
Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig till oss! Skicka in din ansökan redan idag. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rekrytering@tallbergsgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris eller Servitör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TG Drift AB
(org.nr 559187-8474), http://www.tallbergsgarden.se
Holgattu 1 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tällbergsgårdens Hotell Jobbnummer
9669858