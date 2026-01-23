Sommarjobb Order- och säljsupport
Gunnar Dafgård AB / Säljarjobb / Götene Visa alla säljarjobb i Götene
2026-01-23
På Dafgårds är vi 1400 anställda - och till sommaren ska vi bli ännu fler. Vi söker nu nyfikna och duktiga medarbetare. Är du 18 år eller äldre och vill ha ett fartfyllt arbete i sommar med utvecklingsmöjligheter Då ska du söka sommarjobb hos Dafgårds i Källby.
Vi söker nu en glad, positiv och serviceinriktad medarbetare till vår Order- och säljsupport i sommar!
Arbetsuppgifter
Som semestervikarie på vår order- och säljsupport kommer du att arbeta med:
Den dagliga kontakten med restauranger och butiker via telefon
Sälja in kampanjer
Orderläggning samt ringa ut och meddela alla eventuella restningar
Kvalifikationer & Egenskaper
Vi söker dig som avslutat din gymnasieutbildning och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en glad, positiv och lösningsorienterad person med ansvarskänsla och ett eget driv som gör att du har förmågan att arbeta självständigt. Som person är du duktig på ge god service och är duktig på kommunikation.
Vi ser också att du har:
Du har goda kunskaper i Microsoft Office
God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift
Ett stort intresse för mat och matlagning
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Ansök här" i denna annons. Ansökningar som kommer in via brev eller e-mail tas tyvärr inte med i rekryteringsprocessen. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid eventuella frågor sänd gärna ett e-mail till Säljchef Foodservice Sofia Lannerås, sofia.lanneras@dafgard.se
.
Sista dag att ansöka är 31 mars 2026
Observera att vi genomför alkohol- och drogtester i samband med anställning samt slumpmässigt under anställning för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnar Dafgård AB
(org.nr 556080-5714), https://www.dafgards.se/sv/
Sjökvarnsvägen 30 (visa karta
)
531 82 KÄLLBY Jobbnummer
9701225